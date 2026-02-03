鉅亨網新聞中心 2026-02-03 14:00

梅賽德斯 - 賓士 (Mercedes-Benz) 在中國市場大範圍調降售價，多家承銷商證實，自 2 月 1 日起，賓士正式下調旗下部分主力車型的廠商建議零售價，降幅約 10%。

賓士中國調降官方售價 入門車型下調約10% 最高降6.8萬元人民幣(圖:shutterstock)

據陸媒《澎湃新聞》報導，此次調價涉及賓士 C 級、GLC 及 GLB 等入門級與核心車型。具體而言，C 200 L 降價約人民幣 3.3 萬元，GLB 200 部分車型降價 3.8 萬元，而 GLC 300 轎跑更大幅下調了 6.8 萬元。

儘管官方指導價顯著下降，但多數經銷商反饋終端實際售價並無太大變化。主因在於這些車型原本就有極大的終端優惠，此次「官降」僅是將原本的隱性優惠透明化，擺到了枱面上。

報導稱，這場降價的核心目的並非降價促銷，而是為了緩解經銷商沉重的財務壓力。在中國汽車市場價格戰的背景下，經銷商普遍面臨「價格倒掛」(賣車價低於進貨價) 與庫存高企的生存危機。

更令經銷商頭疼的是賓士的返利政策。據報導，賓士的返利帳期長達 180 天以上，且國產賓士的返利無法提現，只能用於進購新車。這種模式鎖死了經銷商的流動資金，導致部分門店連工資都難以發放。此次官降後，經銷商提車成本直接降低，能有效釋放部分資金，減少庫存減值風險。

賓士在中國銷量的下滑揭示了更深層的品牌危機。2025 年，賓士在中國銷量下滑 19%，僅交付約 57.5 萬輛車，遠低於 2020 年的巔峰水準。此外，賓士在電動化轉型上步伐遲緩，2025 年新能源車型銷量占比僅 5%。在中國本土新能源品牌強勢崛起與市場「高端萎縮」的趨勢下，賓士的品牌溢價正快速流失。