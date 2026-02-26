BMW旗艦7系列狂降125萬登陸網熱搜第一 專家：BBA集體降價應對新能源車廠衝擊
農曆春節剛過，中國汽車市場便迎來一場前所未有的豪華品牌價格地震，BBA(賓士、寶馬、奧迪) 集體開啟大幅降價模式，部分車型優惠幅度高達 27 萬元 (人民幣，下同)，奧迪 A3 甚至下探至 10 萬元區間，引發消費者廣泛關注。
這場被網友稱為「BBA 大跳水」的降價潮，反映出新能源衝擊下傳統豪華品牌的市場困境。
多家經銷商透露，賓士 GLB 最高優惠 12.9 萬元，起售價降至 14.49 萬元，E 等級優惠達 13.5 萬元，入門款僅 31.99 萬元，GLC 轎跑車型也有 6.8 萬元降幅。
另一德系大廠 BMW 更為激進，5 系列車型優惠 16 萬元，530Li 尊享型降至 35.7 萬元，旗艦 7 系列最高直降 27 萬元 (約 125 萬台幣)，而 3 系列新款起售價也已經跌至 25.8 萬元。
奧迪則展現更強價格穿透力，A6L 優惠 17.2 萬元後僅 25.59 萬元，A7L 部分車型裸車價低至 28.57 萬元，A3 更是進入 10 萬元價格區間，直接衝擊主流合資品牌市場。
這場價格戰的背後是豪華品牌面臨的嚴峻市場挑戰。2025 年賓士在中國銷量僅 57.5 萬輛，年減近 20%，BMW 去年曾試圖退出價格戰，但最終不得不回歸，奧迪多款車型長期處於不溫不火狀態。
分析指出，新能源品牌的強勢崛起是引發德系豪車品牌此波降價潮的關鍵因素。
國產新勢力在智慧化、電動化領域的快速迭代，持續擠壓傳統豪車市場空間，迫使 BBA 透過價格手段維持份額。
值得注意的是，此次降價涉及多款主力車型。賓士 E 系列、BMW5 系列、A6L 等傳統「56E」陣營車型普遍出現 30% 左右的降幅，顯示中大型豪車市場的價格體系正在重構。
銷售人士透露，部分熱門車款庫存緊張，但整體而言經銷商面臨較大清庫存壓力。
除了 BBA，其他合資品牌也紛紛跟進。本田 Accord 電動車 e:PHEV 版推出 13.88 萬元的複購價，豐田威蘭達 AIR 版降至 13.78 萬元，並提供 8 年超長期低利率貸款。這一系列動作表明，價格戰已從豪華品牌蔓延至主流合資市場，傳統燃油車企業正面臨集體轉型陣痛。
業內人士分析，此次降價潮是多重因素疊加的結果。一方面，國六排放標準切換在即，車廠必須清理庫存，其次則是新能源汽車滲透率持續提升，消費者對傳統燃油車的興趣也減弱。此外，春節後的銷售淡季也促使經銷商加強促銷。
對消費者而言，這波降價確實降低了豪車購買門檻，但專家提醒，購車時仍必須綜合考慮養車成本、保值率及服務品質等因素。
業內人士指出，當前價格調整可能只是開始，隨著新能源汽車技術的進一步成熟和成本的持續下降，傳統豪車品牌恐將面臨到更嚴峻的挑戰。
這場席捲豪車市場的價格戰，不僅反映產業轉型期的陣痛，更預示著中國車市格局的重塑。
在電動化、智慧化浪潮的衝擊下，傳統豪車品牌如何平衡短期市場策略與長期轉型規劃，將成為決定未來發展的關鍵。
