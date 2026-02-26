BMW旗艦7系列狂降125萬登陸網熱搜第一 專家：BBA集體降價應對新能源車廠衝擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-26 17:00

農曆春節剛過，中國汽車市場便迎來一場前所未有的豪華品牌價格地震，BBA(賓士、寶馬、奧迪) 集體開啟大幅降價模式，部分車型優惠幅度高達 27 萬元 (人民幣，下同)，奧迪 A3 甚至下探至 10 萬元區間，引發消費者廣泛關注。

127萬！BMW 7系列狂降價登陸網熱搜第一 專家：BBA集體降價應對新能源勢力車廠衝擊 (圖:shutterstock)

這場被網友稱為「BBA 大跳水」的降價潮，反映出新能源衝擊下傳統豪華品牌的市場困境。

‌



多家經銷商透露，賓士 GLB 最高優惠 12.9 萬元，起售價降至 14.49 萬元，E 等級優惠達 13.5 萬元，入門款僅 31.99 萬元，GLC 轎跑車型也有 6.8 萬元降幅。

另一德系大廠 BMW 更為激進，5 系列車型優惠 16 萬元，530Li 尊享型降至 35.7 萬元，旗艦 7 系列最高直降 27 萬元 (約 125 萬台幣)，而 3 系列新款起售價也已經跌至 25.8 萬元。

奧迪則展現更強價格穿透力，A6L 優惠 17.2 萬元後僅 25.59 萬元，A7L 部分車型裸車價低至 28.57 萬元，A3 更是進入 10 萬元價格區間，直接衝擊主流合資品牌市場。

這場價格戰的背後是豪華品牌面臨的嚴峻市場挑戰。2025 年賓士在中國銷量僅 57.5 萬輛，年減近 20%，BMW 去年曾試圖退出價格戰，但最終不得不回歸，奧迪多款車型長期處於不溫不火狀態。

分析指出，新能源品牌的強勢崛起是引發德系豪車品牌此波降價潮的關鍵因素。

國產新勢力在智慧化、電動化領域的快速迭代，持續擠壓傳統豪車市場空間，迫使 BBA 透過價格手段維持份額。

值得注意的是，此次降價涉及多款主力車型。賓士 E 系列、BMW5 系列、A6L 等傳統「56E」陣營車型普遍出現 30% 左右的降幅，顯示中大型豪車市場的價格體系正在重構。

銷售人士透露，部分熱門車款庫存緊張，但整體而言經銷商面臨較大清庫存壓力。

除了 BBA，其他合資品牌也紛紛跟進。本田 Accord 電動車 e:PHEV 版推出 13.88 萬元的複購價，豐田威蘭達 AIR 版降至 13.78 萬元，並提供 8 年超長期低利率貸款。這一系列動作表明，價格戰已從豪華品牌蔓延至主流合資市場，傳統燃油車企業正面臨集體轉型陣痛。

業內人士分析，此次降價潮是多重因素疊加的結果。一方面，國六排放標準切換在即，車廠必須清理庫存，其次則是新能源汽車滲透率持續提升，消費者對傳統燃油車的興趣也減弱。此外，春節後的銷售淡季也促使經銷商加強促銷。

對消費者而言，這波降價確實降低了豪車購買門檻，但專家提醒，購車時仍必須綜合考慮養車成本、保值率及服務品質等因素。

業內人士指出，當前價格調整可能只是開始，隨著新能源汽車技術的進一步成熟和成本的持續下降，傳統豪車品牌恐將面臨到更嚴峻的挑戰。

這場席捲豪車市場的價格戰，不僅反映產業轉型期的陣痛，更預示著中國車市格局的重塑。