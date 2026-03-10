鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-10 10:00

前太平洋投資管理公司執行長伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (9 日) 時預測，2026 年通膨率平均將達 3%，高於去年的平均值 2.6%，遠超過聯準會 (Fed)2% 的目標，也限制 Fed 為勞動力市場提供緩衝的能力。

過去幾個月以來，Fed 官員預測，隨著關稅衝擊逐步消退、通膨有望改善，可能暫時按兵不動，但到今年年底前仍可降息 2 碼。但在伊朗衝突爆發、油價飆升之後，降息展望蒙上陰影。

伊爾艾朗表示，由於通膨持續往錯誤方向發展，Fed 將繼續「靜觀其變」，等待經濟局勢明朗。

他援引教訓指出：「沒有人願意重蹈 2021 年『暫時性通膨』的覆轍。」當年 Fed 在物價上揚之際仍維持低利率，理由是通膨僅為疫情衝擊供應鏈的短暫副作用。

美國上周五公布疲弱的就業報告，引發外界對勞動市場前景的新憂慮，更掀起對「停滯性通膨」(stagflation)——經濟放緩與通膨高漲並存——的疑慮。在通膨還沒降至目標水準、高油價恐使物價漲幅進一步惡化的情況下，Fed 透過降息支撐經濟的空間將大受壓縮。

伊爾艾朗表示，他並不認為今年美國陷入衰退，預估油價上漲可能讓經濟成長率減少 0.5 個百分點。

美國銀行證券前首席經濟學家 Ethan Harris 表示，Fed 將密切觀察企業是否開始把較高的能源成本轉嫁給消費者，同時也會留意消費者信心是否出現如 1990 年第一次波灣戰爭初期般的急速下滑。他認為，這兩個面向均很脆弱」

伊爾艾朗則指出，伊朗衝突持續時間超出市場普遍預期的兩至三周的機率高達五成。

他說：「這場危機的時間單位是周與月，而非天。」並補充說：「我們似乎忘記了 Covid-19 疫情的教訓——一旦對供應鏈施加急劇中斷，等到你想重新啟動時，一切都已錯位。」

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 認為，若油價持續高漲，Fed 最終仍將降息，因為屆時經濟將顯著減緩，消費者購買力隨油價飆升大幅縮水，需求驟減則對核心物價帶來下行壓力。

他在研究報告中指出：「考量到通膨已連續六年明顯高於目標，Fed 這次可能比以往更慢轉向鴿派立場。但只要長期通膨預期維持充分穩固，我們預料最終將出現轉向寬鬆的契機。」

花旗集團首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 在致客戶報告中表示，目前預估的基本情境仍為今年累計降息 75 個基點 (3 碼)，「疲弱的勞動市場數據使這個預測愈來愈站得住腳，但能否成真，還是取決於油價走勢」。