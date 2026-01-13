鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 10:53

美國股市與公債周一 (12 日) 開盤低迷，但沒多久就上演 V 型反轉走勢，投資人逢低進場，消化對聯準會 (Fed) 獨立性再度遭受衝擊的疑慮。一名策略師表示，近期盤勢與其說是在「拋售美國」，不如說是在「避險美國」。

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管 Jeffrey Schulze 說：「今年我們明確站在逢低買進的陣營。」但他也補充說：「今年某個時點出現 5% 至 10% 的回檔，對我們來說並不意外。」

Schulze 指出：「當市場估值偏高、預期又高時，市場確實可能在短時間內快速修正。」但以周一為例，他認為這並不是一個重大的風險。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周日發布影片，表示司法部可能提出刑事訴訟的威脅是「前所未見的」。不過他也表示，公共服務「有時需要在威脅面前堅守立場」。

摩根大通策略師指出，這波緊張局勢一度讓「拋售美國」主題再度浮現，並將焦點放在美元與長天期美國公債殖利率上。

不過到了周一下午，由於 3 年期與 10 年期美國公債拍賣的需求強勁，公債殖利率上升壓力在午盤有所緩和。

道明證券 (TD Securities) 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 說：「我認為現在是一場拉鋸戰，一邊是擔心『債券義勇軍(bond vigilantes)』的人，另一邊則認為這是長期布局美國公債的好進場點。」

「避險美國」

Goldberg 表示，雖然「拋售美國」成為當天的市場焦點，但並非「今年的核心憂慮」。他指出：「去年外資買進的美國公債其實多於賣出。」整體來看，更像是一種「避險美國」的交易。

衡量美元兌主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，周一在紐約尾盤下跌約 0.4%。

長天期美國公債殖利率大致持平，10 年期美國公債殖利率小升約 1 個基點至 4.18%，略低於其 200 日均線 4.23%。債券殖利率與價格走勢相反。

BMO 美國利率策略主管 Ian Lynge 指出，4.23% 是「一旦區間突破時的第一個目標」。

追蹤美國債市的 ETF 在周一午後也回穩，包括 Vanguard Long-Term Treasury ETF(VGLT-US) 與 Vanguard Total Bond Market ETF(BND-US)。

摩根士丹利投資管理公司 (Morgan Stanley Investment Management) 的美國股票資深投資組合經理 Andrew Slimmon 指出，另一個市場關注焦點是，投資人對今年可能出現更多降息抱持樂觀態度，因投資人預期，由川普任命的 Fed 新任主席將採取較寬鬆的貨幣政策，以支撐美國經濟。