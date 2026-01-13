鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 08:40

2026 年開年之際，全球投資人對避險資產的追逐明顯升溫，金銀市場再次成為焦點。週一美股走勢相對平淡，資金卻持續流入貴金屬市場，推動黃金與白銀價格雙雙刷新歷史新高，顯示投資人對政治與地緣風險的警惕情緒仍在升高。

在美國總統川普與聯準會獨立性相關爭議持續發酵之際，加上伊朗、委內瑞拉與格陵蘭地區緊張局勢升溫，市場動盪情緒加劇。分析人士指出，這波漲勢反映出商品「超級循環」依舊強勁，並未因短期波動而結束。

‌



《黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示，雖然川普政府對聯準會主席鮑爾施壓，被視為推升金銀價格的直接因素之一，但即便沒有這項事件，貴金屬價格仍可能大幅走高。他指出，過去一週不僅金銀等貨幣型金屬上漲，基本金屬與整體商品市場也同步走強，確認商品超級循環仍然「穩固存在」。所謂超級循環，指的是商品價格在長期內呈現持續上升的趨勢，而金銀在過去兩年表現尤為強勁。

週一在紐約商品交易所（Comex），2 月交割的黃金期貨上漲 2.5%，收在每盎司 4,614.70 美元，盤中一度觸及 4,640.50 美元的歷史新高；3 月白銀期貨上漲 7.3%，收在每盎司 85.09 美元，盤中高點達 86.34 美元，同樣創下紀錄。根據道瓊市場數據對 FactSet 資料的分析，最活躍的黃金期貨在連續三個曆年上漲後，價格已較三年前翻倍以上，而白銀則在連續四年上漲期間累計漲幅超過三倍。

相較之下，美國股市表現溫和，道瓊工業指數週一僅小幅上漲 0.2%，收在 49,590 點。

司法部上週五向聯準會發出大陪審團傳票，鮑爾週日表示，這項行動可能導致前所未有的刑事起訴，並危及央行的獨立性與公信力。Marex 分析師 Edward Meir 指出，這波政治角力凸顯投資人對任何威脅聯準會獨立性的行為感到不安，不過若鮑爾的主席任期並非將於 5 月結束，市場反應可能更為劇烈。

BullionVault.com 研究主管 Adrian Ash 則表示，許多黃金與白銀投資者本就對由未經選舉產生的央行官員以委員會形式決定資金成本抱持懷疑態度。他指出，川普政府透過司法手段挑戰聯準會獨立性，等同確認「貨幣貶值交易」在 2026 年仍然活躍，並向下一任聯準會主席釋放訊號，即便通膨回升，也可能必須降息。

除了美國政治因素，地緣政治風險同樣支撐貴金屬價格。Forex.com 全球總體經濟市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，伊朗局勢的最新升溫再度為市場增添不確定性。據報導，伊朗反政府示威已造成超過 500 人死亡，關鍵風險在於美國是否重新介入該地區。他指出，委內瑞拉的政局變化以及對格陵蘭的關注，也提醒市場地緣政治衝擊可能隨時出現，短期內避險需求仍將維持。

展望後市，Meir 指出，由於技術圖表上幾乎不存在明顯壓力區，短期內難以判斷金銀價格的上限。不過，市場下一個心理關卡可能是黃金每盎司 5,000 美元、白銀每盎司 100 美元，且在未來數月內「有機會達成」。