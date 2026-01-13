鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 13:00

聯準會 (Fed) 主席繼任人選面試進入尾聲，進入決選四人名單的貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長里德 (Rick Rieder) 據傳本周四與美國總統川普面談，他重申希望利率降到 3% 的逾三年來最低水準。

面試尾聲！川普面試最後一位 貝萊德里德喊話Fed降息到3% (圖:Shutterstock)

里德周一 (12 日) 接受 CNBC 訪問時說，長達好幾個月的時間，他不斷說明希望利率降到 3%，亦即比目前低了至少 50 個基點 (2 碼) 的水準。在 Fed 去年最後一季連三度降息之後，目前聯邦資金利率目標區間目前位處 3.50-3.75%。

里德說：「我認為 Fed 其實還有一些事情可以做。過去很多、很多個月，我一直相當直言不諱。我認為 Fed 必須把利率降下來。順帶一提，我不覺得一定要降得很低，但 Fed 必須把利率降到 3%——我認為那個水準比較接近均衡。」

所謂的「均衡」(equilibrium) 指的是一個理論上的借貸成本水準，能讓美國經濟維持穩定運作，既不刺激也不會抑制。

市場對 Fed 獨立性的疑慮周一開盤時再度升溫，主因是現任 Fed 主席鮑爾周末透露，司法部已就他去年針對 Fed 歷史性的辦公大樓整修計畫作證一事，向 Fed 送達大陪審團傳票。

鮑爾的任期將於 5 月屆滿，目前最終的四位繼任人選當中，Fed 理事華勒 (Christopher Waller)、Fed 前理事華許(Kevin Warsh)、白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett) 據悉都已經至少與川普或川普團隊面談過，里德可能是最後一位預定接受面試的人。

里德表示，他並不擔心 Fed 的獨立性，「說到底，不論坐在那個位置的是誰——不只是那個位置，而是整個聯邦公開市場委員會 (FOMC)——他們都會看數據、評估數據，然後做出他們認為正確的決定。」

他補充說，這個機構「具有極高的誠信」，對自身使命「非常真誠」。他也表示，自己已看到周一媒體報導提到他預定在周四與川普會面，而相關內容「大致上相當準確」。

當被問及若與川普會面時可能會傳達什麼訊息，里德起初婉拒回應，隨後表示：「在目前的情況下，我們面臨潛在的勞動力問題，所以我一定會傳達我現在的看法：必須把利率降到 3%，然後再觀察我們所處的位置。總之，如果被問到，我會談的就是這些。」