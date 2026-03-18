鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 07:10

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週三 (18 日) 指出， 聯準會主席鮑爾表態，若其主席任期於 5 月 15 日屆滿時，繼任人選仍未獲參議院確認，他將繼續以臨時主席身分領導聯準會；同時，在司法部針對聯準會的調查未真正結束前，他也不會辭去聯準會理事職務。這番說法不只回應市場對聯準會領導層交接的關注，也讓川普政府重塑聯準會決策架構的空間受到限制。

Fed傳聲筒：鮑爾首談去留 川普人事布局受牽制 (圖：REUTERS/TPG)

鮑爾在聯準會宣布維持利率不變後的記者會上指出，若繼任人選在 5 月 15 日其任期屆滿前仍未獲確認，他將依法繼續暫代聯準會主席職務，這也是他迄今對聯準會權力交接問題最明確的一次公開表態。

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鮑爾稱，相關安排早有法律依據，過去也曾多次出現類似情況。

他進一步表明，在美國司法部對他的調查尚未徹底、透明且最終結束前，自己無意離開聯準會理事會。

鮑爾稱，司法調查未真正結束前，他也不會辭去聯準會理事職務 (圖：REUTERS/TPG)

此番說法，正值鮑爾接班安排與政治角力同步升溫之際。

美國總統川普已提名前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 接任主席，但共和黨參議員 Tom Tillis 揚言，在司法部調查告一段落前，將阻撓該提名案通過參議院確認程序。

鮑爾也表示，若調查結束且新任主席順利上任，他尚未決定是否繼續留任聯準會理事。

根據現有任期安排，他的理事任期將持續至 2028 年。鮑爾強調，屆時將依據何者最符合聯準會與其所服務民眾利益來做出決定。

Timiraos 於報導中指出，鮑爾若續留理事會，對川普重塑聯準會人事版圖的空間影響不小。若鮑爾留任，白宮將少掉一個可直接提名的新席次。目前聯準會七名理事當中，已有三人為川普任內提名。

自 1978 年以來，曾有三次在現任聯準會主席任期屆滿時，參議院尚未完成新主席確認程序；而在這三次情況中，原任主席都曾暫代職務，也就是聯準會所稱的「臨時主席」(chair pro tempore) 。