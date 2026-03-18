〈美股盤後〉鮑爾一席話引來股債雙殺 道瓊急瀉近770點 摔破200日均線

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-19 04:46

聯準會主席鮑爾在記者會上坦言，中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，通膨降溫方面的進展也不如原先預期，美股週三 (18 日) 尾盤聞訊跳水，三大指數均創下自 2024 年 12 月 18 日以來聯準會公開市場委員會 (FOMC) 決議日以來的最大單日跌幅。黃金、白銀同步下跌，美債遭遇拋售潮，美元走強。

鮑爾一席話引來股債雙殺 道瓊狂瀉近770點 摔破200日均線 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊週三收盤急瀉近 770 點，收在 46,225.15 點，不僅創下今年來新低，也摔破 200 日移動均線，標普 500 指數同步下跌 1.36%，收在 6,624.70 點；那斯達克指數則下滑 1.46%，收在 22,152.42 點

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由於油價飆升和經濟不確定性加劇，聯準會週三將基準利率維持在 3.50%-3.75% 區間不變，為連續第二次「按兵不動」，官員預計今年將降息一次。

聯準會主席鮑爾表示，美國與伊朗戰爭的影響尚不明朗，聯準會在壓低通膨方面的進展「沒有原先希望的那麼顯著」。這番發言一出，市場立刻轉趨悲觀，股市跌至當日低點。

鮑爾表示：「短期內，能源價格上漲將推高整體通膨，但現在判斷其對經濟的潛在影響範圍和持續時間還為時過早。目前尚無確鑿證據顯示中東衝突的影響很快就會結束。」

全球油價週三噴漲約 4%，伊朗關鍵天然氣田週三遭美以聯軍襲擊並引發火災，中東衝突升級，川普將暫時豁免《瓊斯法案》，此舉將允許石油、天然氣、肥料和煤炭等重要資源在六十天內自由流向美國港口，以穩定石油市場。

美股週三 (18 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 768.11 點，或 1.63%，報 46,225.15 點。

那斯達克指數下跌 327.11 點，或 1.46%，報 22,152.42 點。

S&P 500 指數下跌 91.39 點，或 1.36%，報 6,624.70 點。

費城半導體指數下跌 41.70 點，或 0.53%，報 7,795.13 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 164.46 點，或 1.11%，報 14,604.30 點。

美股 11 大板塊血染一片，必需消費類股下跌 2.44% 表現最弱，其次為非必需消費與原物料類股。能源類股跌幅最輕，僅跌 0.16%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全數淪陷。Meta (META-US) 下跌 1.12%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.04%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.48%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.85%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.67%。

企業新聞

美光將於週三盤後公布 2026 財年第二季 (FY2026 Q2) 財報超乎預期，由於輝達 AI 晶片的需求激增，導致記憶體供應短缺，美光科技從中受益，調整後每股純益為 12.20 美元，優於預期的 (9.31 美元)，營收達 238.6 億美元，高於預期的 200.7 億美元。

無人機軟體公司 Swarmer (SWMR-US) 週二上市首日收盤達每股 31 美元，較每股 5 美元的 IPO 定價飆升 520%，週三該股續噴超 77% 至每股 55 美元。

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.84% 至每股 180.40 美元，輝達執行長黃仁勳於 GTC 2026 宣布已重啟 H200 生產，取得美國輸出許可證，而且中國客戶已下訂單，供應鏈正在全速運轉。

梅西百貨 (M-US) 強漲 4.67% 至每股 17.72 美元，梅西百貨最新財報優於市場預期，主品牌銷售回溫、可比銷售年增 1.5%，顯示轉型計畫初步見效，也激勵股價盤中走高。不過，公司對後市仍偏保守，預估全年營收將較去年下滑，反映管理層對油價、地緣政治與消費支出前景仍抱持審慎態度。

華爾街分析

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 表示，聯準會這次維持利率不變符合市場預期，真正值得關注的是會後釋出的細節訊號。儘管聯準會將通膨預期自 2.5% 上修至 2.7%，但點狀圖中位數並未改變，支持降息與不降息的人數分布也大致維持不變。

他指出，這顯示聯準會雖然承認通膨壓力升高，但整體政策立場並未明顯轉向更強硬。

他還提到，米蘭對此次決議投下反對票，但這並不令人意外，因為她一向傾向較早降息，立場偏向鴿派。整體來看，這次決策結果較市場原先預期的鷹派基調稍微溫和一些。

Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 表示，以色列以伊朗石油和天然氣基礎設施為目標，似乎就是「持續衝突的升級」。這不僅「開闢了戰爭的新戰線，也大大增加了伊朗對海灣能源基礎設施進行報復性攻擊的風險」，反過來又可能加劇能源供應嚴重中斷的可能性。

CrossCheck Management 投資長 Todd Schoenberger 表示，自伊朗戰爭爆發以來，能源價格持續攀升，但這部分壓力尚未完整反映在目前公布的數據中。華爾街正開始為新一輪更快的物價上漲做準備，而這些成本最終很可能進一步轉嫁給消費者。