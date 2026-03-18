鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-19 07:23

《MarketWatch》報導，美國批發物價大幅上升，周三 (18 日) 進一步強化債券市場對經濟面臨停滯性通膨風險升高的警訊。

停滯性通膨指的是通膨上升與經濟成長轉弱並存的情況。對投資人而言，這是最不利的情境之一，因為它可能壓縮企業獲利、導致股債雙雙下跌，並限制聯準會 (Fed) 的政策操作空間。

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美國 2 月生產者物價指數 (PPI) 於周三稍早公布，數據顯示批發商品與服務成本連續第三個月上升，進一步加深市場憂慮。整體 PPI 月增 0.7%，創 7 個月來最大升幅。核心 PPI 月增 0.5%，增幅亦相當顯著。

受此影響，美國公債遭拋售，2 年期公債殖利率上升 7.2 個基點至 3.74%，來到去年 8 月以來相對高點，美股周三也明顯收低。

同日，聯準會官員將基準利率維持在 3.5% 至 3.75%，並提及中東局勢發展。主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，決策官員曾討論下一步是否應升息，但目前尚未將其視為主要情境。他也重申，不會用「停滯性通膨」來形容當前經濟環境。

規模達 30.6 兆美元的美國公債市場，早在當日稍早便因油價上漲而出現賣壓。在美國與以色列對伊朗空襲、擊中其重要天然氣田後，布蘭特原油期貨價格一度突破每桶 109 美元。這場自 2 月 28 日爆發的軍事衝突，或推升美國通膨再度升溫。

隨後在 PPI 數據公布後，債市拋售進一步擴大。法國興業銀行研究主管 Subadra Rajappa 表示，「2 月 PPI 整體與核心數據均高於預期，進一步加劇停滯性通膨的疑慮，也強化聯準會今年維持利率不動的理由。」

周三美債殖利率由 2 年期領漲，10 年期升幅相對落後，形成所謂的「熊市趨平」(bear-flattening) 型態。

這種情況指短期殖利率上升速度快於長期利率，導致兩者利差縮小，通常意味市場預期聯準會政策將比預期更緊縮，同時經濟成長可能放緩甚至出現衰退。

2 年期與 10 年期公債殖利率利差縮小至 51.5 個基點，低於周二約 53 個基點。該利差在 2 月初曾達 74 個基點。

富國銀行投資研究所全球策略師 Gary Schlossberg 表示，「殖利率曲線趨平顯示市場對聯準會政策前景更加謹慎，也提高了停滯性通膨的疑慮。但我們認為這不會重演 1970 年代的停滯性通膨。雖然高通膨與經濟疲弱並存的風險上升，但這樣的情況應該只是短暫的。」