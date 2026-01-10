鉅亨網編譯段智恆 2026-01-10 02:40

蘋果 (AAPL-US) 股價近期持續承壓，正邁向逾 30 年來最長連跌紀錄之一。蘋果股價周五 (9 日) 盤中一度下跌 1.1%，若收盤續跌，將連續第八個交易日收黑，追平 1991 年以來最長連跌紀錄。根據《彭博》彙整的資料，蘋果自 1991 年後，從未出現連續九個交易日下跌的情況。

歷史上，蘋果也曾多次出現連跌八天的紀錄，包括 2025 年、2022 年、2016 年與 1998 年，但始終未再突破 1991 年的連跌天數。此次走勢使市場再度關注蘋果近年面臨的多重壓力。

2025 年期間，蘋果股價大部分時間表現相對疲弱，市場擔憂其在人工智慧 (AI) 功能布局上落後同業。儘管下半年隨著市場對 AI 投資疑慮升溫，蘋果股價一度回穩，但全年漲幅約 9%，明顯落後標普 500 指數約 16% 的漲幅，這也是自 2022 年以來，蘋果年度表現首次跑輸大盤。