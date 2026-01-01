鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-10 00:29

綜合外媒周五 (9 日) 報導，美國最高法院並未就川普關稅案做出裁決，市場持續觀望。白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，若法院判決川普動用緊急權力課徵關稅違法，政府已準備好替代方案，可立即透過其他法律依據重新課稅。

最高法院周五只發布一項刑事程序技術性案件的裁決，沒有處理關稅案。法院沒有預告會裁決哪些案件，但可能在未來兩周公布更多判決。

白宮備妥 B 計畫

哈塞特周五在《CNBC》「Squawk on the Street」節目上透露，周四晚間白宮高層開了大會，討論萬一最高法院認定《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 關稅違法，下一步要怎麼辦。

「我們還有很多其他法律工具，可以複製我們跟其他國家談好的協議內容，而且基本上馬上就能執行。我們預期會贏，但如果輸了，我們知道還有其他辦法達到一樣的目的。」他說。

哈塞特表示，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 一直在主導應變計畫的規劃。

第 301 條款是備案之一

哈塞特在《Fox Business》的節目上指出，第 301 條款是考慮的選項之一，但這條路通常比用緊急法更花時間。官員也在研究《貿易法》第 122 條，這條法律允許總統單方面課稅，不過有時間和稅率的限制。

關稅案爭議點

去年 11 月 5 日的法庭辯論中，大法官們對川普能否根據 1977 年法律在緊急狀況下課稅表達懷疑。