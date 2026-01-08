鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 17:30

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼周三 (7 日) 表示，川普政府對委內瑞拉採取軍事行動的經濟邏輯，這一所謂的「石油橫財」願景純屬幻想。

諾貝爾獎得主炮轟美對委軍事行動：只是一場昂貴的「石油幻想」（圖：Shutterstock）

克魯曼在通訊中強調，委內瑞拉石油財富被嚴重高估。儘管委國宣稱擁有全球最大石油儲量 (從查維茲時期的 1000 億桶膨脹至 3000 億桶)，但這實為政府將重油重新歸類為「

已探明儲量」的人為操作，並非真實勘探成果。更關鍵的是實際產量長期低迷，印證了儲量數據的虛高。

克魯曼進一步揭露經濟硬傷，委國的重質原油主要產自奧裡諾科河帶 (Orinoco Belt)，開採成本極高，價格必須在每桶 80 美元以上才能獲利，但目前西德州期油價格僅 56.29 美元。

相較之下，美國頁岩油在 62 美元即可獲利。克魯曼斷言，川普期待的「石油暴利」在現有油價下根本不可行。

政策矛盾更令其費解。川普政府從鼓吹「委內瑞拉投資良機」急轉成暗示「用納稅人資金補貼石油公司」，這種從「畫大餅」到「輸血」的轉變暴露了經濟邏輯的破產。