search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

諾貝爾獎得主炮轟美對委軍事行動：只是一場昂貴的「石油幻想」

鉅亨網編譯陳韋廷

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼周三 (7 日) 表示，川普政府對委內瑞拉採取軍事行動的經濟邏輯，這一所謂的「石油橫財」願景純屬幻想。

cover image of news article
諾貝爾獎得主炮轟美對委軍事行動：只是一場昂貴的「石油幻想」（圖：Shutterstock）

克魯曼在通訊中強調，委內瑞拉石油財富被嚴重高估。儘管委國宣稱擁有全球最大石油儲量 (從查維茲時期的 1000 億桶膨脹至 3000 億桶)，但這實為政府將重油重新歸類為「
已探明儲量」的人為操作，並非真實勘探成果。更關鍵的是實際產量長期低迷，印證了儲量數據的虛高。


克魯曼進一步揭露經濟硬傷，委國的重質原油主要產自奧裡諾科河帶 (Orinoco Belt)，開採成本極高，價格必須在每桶 80 美元以上才能獲利，但目前西德州期油價格僅 56.29 美元。

相較之下，美國頁岩油在 62 美元即可獲利。克魯曼斷言，川普期待的「石油暴利」在現有油價下根本不可行。

政策矛盾更令其費解。川普政府從鼓吹「委內瑞拉投資良機」急轉成暗示「用納稅人資金補貼石油公司」，這種從「畫大餅」到「輸血」的轉變暴露了經濟邏輯的破產。

儘管高盛分析師認為，拉丁美洲政治動盪恐引發全球能源市場重置，導致未來大宗商品價格承壓，但克魯曼的批判揭示更深層問題，也就是在重油開採成本與油價倒掛的現實下，任何以「石油財富」為名的軍事冒險，終將淪為不切實際的政治豪賭。


文章標籤

克魯曼委內瑞拉川普國際油價石油財富

相關行情

台股首頁我要存股
ICE布蘭特原油期貨%
W & T Offshore Inc1.5-2.60%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty