盧比歐下周會晤丹麥官員談格陵蘭 白宮：軍事選項仍在考慮範圍內

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 02:04

根據《CNBC》周三 (7 日) 報導，美國國務卿盧比歐表示，他將於下周與丹麥官員會面討論格陵蘭問題。此前川普政府加大收購格陵蘭的言論力度，白宮更表示不排除動用軍事手段取得這個丹麥自治領地。

美國國務卿盧比歐將與丹麥官員會面討論格陵蘭問題。(圖:Shutterstock)

盧比歐表示，自己下周將與丹麥代表會面。當記者追問他是否會撤回動用美軍接管格陵蘭的選項時，他稱今天不是來談論丹麥或軍事干預的。他重申，「屆時我們會對話，但今天不會再多說。」

丹麥宣布砸 138 億美元強化格陵蘭防務

周二晚間，丹麥國防部長兼副總理 Troels Lund Poulsen 表示，鑑於「我們面臨的嚴峻安全局勢」，丹麥將斥資 880 億丹麥克朗 (138 億美元) 強化格陵蘭防務。

「我希望美國也認識到這個事實，並準備就我們在北極安全的共同利益合作。」Poulsen 在聲明中表示，丹麥希望繼續當美國的盟友，但這需要雙方願意展現尊重和合作。

Poulsen 發表評論前數小時，白宮告訴《CNBC》，美國總統川普及其顧問正在考慮「一系列選項」取得格陵蘭，可能包括軍事選項。

白宮：取得格陵蘭是國安優先事項