高盛：歐洲經濟韌性超預期、2026年可望重返成長軌道
鉅亨網新聞中心
隨著 2025 年即將結束，高盛歐洲經濟研究團隊回顧今年的關鍵經濟動向，並對 2026 年的歐洲經濟前景提出展望。
報告指出，2025 年，歐元區與英國的經濟展現出超出預期的韌性。
高盛指出，雖然美國關稅在第二、三季度對出口和實際 GDP 增長造成了一定壓力，但歐洲內需表現仍然強勁，超過先前預測。
因此總體來看，儘管歐洲的 GDP 增速仍低於美國，但實際結果仍高於高盛 2024 年底預估的水準。
該行認為，即使來自中國出口競爭仍日益激烈，但美國關稅拖累將逐步消退，2026 年歐洲各地的經濟成長將進一步改善。
另一方面，德國的財政政策轉向以及各國國防開支增加，將成為明年經濟活動的重要支撐。
此外，實際收入增長強勁，預計將進一步推動消費支出。
高盛預測，預測 2026 年歐元區經濟成長率為 1.3%，英國為 0.9%，與普遍預期基本一致。
2025 年上半年，歐元區工資增長和通膨顯著放緩，但下半年通膨仍保持一定黏性。
歐洲央行在今年上半年再次下調政策利率 100 個基點，對未來通膨前景更有信心。
高盛認為，鑑於經濟韌性，2026 年歐洲央行利率可能維持不變，除非出現明顯的需求驅動型通膨或經濟前景惡化。
英國方面，雖然工資增長和服務業通膨仍高於歐洲其他地區，但勞動市場疲軟已使通膨有所緩解，未來幾個月整體通膨將進一步回歸常態。
因此，高盛預測，英國央行 2026 年可能降息三次，最終利率將降至 3%，低於目前市場定價水準。
在北歐國家方面，挪威與瑞典 2025 年的核心通膨率均高於目標水準。高盛預測，2026 年兩國在控制通膨方面將取得明顯進展，其中挪威通膨率將逐步接近目標，而瑞典通膨率則有望降至低於目標的水準。
在貨幣政策方面，高盛認為，挪威央行可能在 2026 年進行兩次降息，而瑞典央行則傾向維持利率在 1.75% 不變。
至於瑞士，預計其通膨率在 2025 年下半年達到 0% 後，2026 年將略有回升，但瑞士央行可能繼續維持利率穩定，不進行調整。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國經濟似乎即將加速成長！《經濟學人》：減稅、利率下調與國際刺激使GDP增長可期
- 高盛展望2026全球經濟：關稅衝擊淡化、成長回穩、AI與降息成關鍵變數
- 台積電赴美設廠代價高昂！折舊與人力成本侵蝕毛利率成最大挑戰
- 委內瑞拉後馬杜洛時代誰來收拾？《紐時》警告恐重蹈伊拉克、利比亞覆轍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇