鉅亨網新聞中心 2026-01-04 21:00

隨著 2025 年即將結束，高盛歐洲經濟研究團隊回顧今年的關鍵經濟動向，並對 2026 年的歐洲經濟前景提出展望。

高盛：歐洲經濟韌性超預期、2026年可望重返成長軌道。(圖：Shutterstock)

高盛指出，雖然美國關稅在第二、三季度對出口和實際 GDP 增長造成了一定壓力，但歐洲內需表現仍然強勁，超過先前預測。

因此總體來看，儘管歐洲的 GDP 增速仍低於美國，但實際結果仍高於高盛 2024 年底預估的水準。

該行認為，即使來自中國出口競爭仍日益激烈，但美國關稅拖累將逐步消退，2026 年歐洲各地的經濟成長將進一步改善。

另一方面，德國的財政政策轉向以及各國國防開支增加，將成為明年經濟活動的重要支撐。

此外，實際收入增長強勁，預計將進一步推動消費支出。

高盛預測，預測 2026 年歐元區經濟成長率為 1.3%，英國為 0.9%，與普遍預期基本一致。

2025 年上半年，歐元區工資增長和通膨顯著放緩，但下半年通膨仍保持一定黏性。

歐洲央行在今年上半年再次下調政策利率 100 個基點，對未來通膨前景更有信心。

高盛認為，鑑於經濟韌性，2026 年歐洲央行利率可能維持不變，除非出現明顯的需求驅動型通膨或經濟前景惡化。

英國方面，雖然工資增長和服務業通膨仍高於歐洲其他地區，但勞動市場疲軟已使通膨有所緩解，未來幾個月整體通膨將進一步回歸常態。

因此，高盛預測，英國央行 2026 年可能降息三次，最終利率將降至 3%，低於目前市場定價水準。

在北歐國家方面，挪威與瑞典 2025 年的核心通膨率均高於目標水準。高盛預測，2026 年兩國在控制通膨方面將取得明顯進展，其中挪威通膨率將逐步接近目標，而瑞典通膨率則有望降至低於目標的水準。

在貨幣政策方面，高盛認為，挪威央行可能在 2026 年進行兩次降息，而瑞典央行則傾向維持利率在 1.75% 不變。