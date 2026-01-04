search icon



高盛：歐洲經濟韌性超預期、2026年可望重返成長軌道

鉅亨網新聞中心

隨著 2025 年即將結束，高盛歐洲經濟研究團隊回顧今年的關鍵經濟動向，並對 2026 年的歐洲經濟前景提出展望。

cover image of news article
高盛：歐洲經濟韌性超預期、2026年可望重返成長軌道。(圖：Shutterstock)

報告指出，2025 年，歐元區與英國的經濟展現出超出預期的韌性。


高盛指出，雖然美國關稅在第二、三季度對出口和實際 GDP 增長造成了一定壓力，但歐洲內需表現仍然強勁，超過先前預測。

因此總體來看，儘管歐洲的 GDP 增速仍低於美國，但實際結果仍高於高盛 2024 年底預估的水準。

該行認為，即使來自中國出口競爭仍日益激烈，但美國關稅拖累將逐步消退，2026 年歐洲各地的經濟成長將進一步改善。

另一方面，德國的財政政策轉向以及各國國防開支增加，將成為明年經濟活動的重要支撐。

此外，實際收入增長強勁，預計將進一步推動消費支出。

高盛預測，預測 2026 年歐元區經濟成長率為 1.3%，英國為 0.9%，與普遍預期基本一致。

2025 年上半年，歐元區工資增長和通膨顯著放緩，但下半年通膨仍保持一定黏性。

歐洲央行在今年上半年再次下調政策利率 100 個基點，對未來通膨前景更有信心。

高盛認為，鑑於經濟韌性，2026 年歐洲央行利率可能維持不變，除非出現明顯的需求驅動型通膨或經濟前景惡化。

英國方面，雖然工資增長和服務業通膨仍高於歐洲其他地區，但勞動市場疲軟已使通膨有所緩解，未來幾個月整體通膨將進一步回歸常態。

因此，高盛預測，英國央行 2026 年可能降息三次，最終利率將降至 3%，低於目前市場定價水準。

在北歐國家方面，挪威與瑞典 2025 年的核心通膨率均高於目標水準。高盛預測，2026 年兩國在控制通膨方面將取得明顯進展，其中挪威通膨率將逐步接近目標，而瑞典通膨率則有望降至低於目標的水準。

在貨幣政策方面，高盛認為，挪威央行可能在 2026 年進行兩次降息，而瑞典央行則傾向維持利率在 1.75% 不變。

至於瑞士，預計其通膨率在 2025 年下半年達到 0% 後，2026 年將略有回升，但瑞士央行可能繼續維持利率穩定，不進行調整。


文章標籤

