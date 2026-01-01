鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-01 13:30

距離 1990 年代末期網路泡沫破裂已過 25 年，如今人工智慧（AI）再度點燃全球市場的投資熱情，也引發外界對「AI 是否正在形成新泡沫」的討論。不過，高盛 (GS-US) 高層指出，這波 AI 投資熱潮與當年網路泡沫其實存在關鍵差異。

根據《Business Insider》報導，即將出任高盛美國股票業務主管的 Ben Snider 表示，當前投資人對 AI 的態度，已不再像 1990 年代那樣著眼於遙遠未來的生產力想像，而是更聚焦於眼前、可量化的獲利表現。

他回顧，網路泡沫時期，市場試圖提前預估網際網路對長期經濟成長與生產力的巨大影響，結果導致估值過度膨脹；相較之下，如今投資人已從歷史中汲取教訓。

Snider 直言：「現在投資人會說，我們已經看過那次發生了什麼事，那實在太難預測了，因此我們真正要專注的，是當下的獲利表現。」

Snider 表示，這就是為什麼市場一直關注半導體、超大規模資料中心和電力公司等領域的原因。

在投機行為方面，Snider 也指出，與當年的網路泡沫相比，目前市場的投機活動明顯降溫。

高盛數月前建立了一項「投機交易指標」，用以衡量交易活動中，來自虧損公司、細價股或高估值股票的比重。

他表示，該指標顯示，目前市場的投機水準「遠低於 25 年前，甚至也低於 2021 年那一波市場熱潮」。

Snider 形容，這可能是近代史上「最不狂熱、卻經常被形容為泡沫」的投資環境之一。

不過，高盛內部對 AI 的看法也並非一面倒樂觀。另一位高盛高層、首席經濟學家兼研究主管 Jan Hatzius，則對市場押注 AI 帶動整體經濟成長的預期提出警告。

Hatzius 指出，儘管大型科技股因 AI 題材而大漲，但在 2025 年，美國 GDP 成長中，實際可歸因於 AI 的比例「幾乎為 0%」。

他解釋，AI 投資相關的設備與商品多為進口，而半導體在國民帳中被歸類為中間投入，而非最終投資。