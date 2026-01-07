鉅亨網新聞中心 2026-01-07 16:20

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克旗下 xAI 完成 E 輪募資 200 億美元，但每月高達 10 億美元的運營開支，使人工智慧（AI）野心成為「深不見底的吞金獸」。透過輝達 (NVDA-US) GPU 抵債創新融資，xAI 正加速 Colossus 超級電腦與 Grok 5 的訓練，衝刺 AGI，同時拓展全球資料中心，重塑 AI 產業格局。

根據《路透》報導，馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司 xAI 週二（6 日）宣布，完成一輪擴大規模的 E 系列融資，募得 200 億美元，超出原先設定的 150 億美元目標，將 xAI 的估值推高至 2300 億美元。

xAI 該公司表示，本輪融資吸引了 Valor Equity Partners、StepStone Group(STEP-US) 、富達以及卡達投資局（Qatar Investment Authority）參與。

xAI 正在訓練其下一代 Grok 5 模型，公司指出，募得資金將用於建設基礎設施、加快 AI 產品開發與部署，並支持研究計畫。

對此，當《路透》以電子郵件詢問 xAI 意見時，公司僅以「傳統媒體會說謊」（Legacy Media Lies）回覆。

值得注意的是，儘管 xAI 成功募得 200 億美元，但馬斯克的 AI 夢仍是一個「深不見底的吞金獸」。

知情人士透露，xAI 每月在伺服器運行、人才招聘與電力支出上，就高達 10 億美元。

為了支撐這種高頻燒錢模式，馬斯克甚至在本輪融資結構上採用了創新手法。

根據《彭博》報導，本輪融資由約 75 億美元股權與最高 125 億美元的特殊目的實體（SPV）債務組成。

巧妙之處在於，馬斯克以輝達晶片作為抵押，向華爾街金融機構借款。

這種「以租代買、GPU 抵債」的模式，不僅減少公司股權稀釋風險，也為其他急需資本的科技巨頭提供了一種全新的融資範例。

此外，馬斯克的商業帝國開始產生協同效應。特斯拉股東已投票支持向 xAI 注資，雖屬非約束性投票，但馬斯克此前已提出 50 億美元注資計畫。

他認為，xAI 的技術將成為未來自動駕駛汽車（FSD）與人形機器人的核心靈魂。

xAI 的融資案例是 AI 公司快速增長浪潮的一部分。儘管外界對 AI 市場可能出現泡沫提出警告，但投資者對 AI 項目的需求仍保持強勁。各公司持續在運算能力與新模型上大舉投入資金。

根據 PitchBook 追蹤私募市場數據，2025 年前九個月，近三分之二的創投資金流向 AI 公司。

這項轉變很大程度上由最大的 AI 新創公司推動，包括 OpenAI、Anthropic 和 xAI。這三家「基礎模型」公司的私募市場總價值已超過 1 兆美元。

與此同時，xAI 也迅速擴張其資料中心規模，以訓練更先進的系統，力圖縮小與 OpenAI 的 ChatGPT 及 Alphabet 的 Gemini 的差距。

投資人為何對 xAI 瘋狂？

分析指出，xAI 本輪融資能吸引大量「超額認購」，關鍵在於該公司在 2025 年交出的那份極具壓制力的成績單。

目前，xAI 的 Colossus 超級電腦集群已經擁有超過 100 萬個 H100 GPU 當量的算力。這種規模不僅是全球頂尖的 AI 訓練基礎設施，更是公司能夠快速更新 Grok 系列模型的核心保障。

同時，在此次融資中，輝達與思科以策略投資者身份加入，也進一步確保了 xAI 在硬體供應鏈上的優先權。

在模型端，基於 Colossus 的 Grok 4 系列已將強化學習推向新高度，利用預訓練規模的計算資源帶來智慧與推理能力的突破。

值得注意的是，官方也確認，Grok 5 正在加速訓練中。馬斯克曾表示，Grok 5 有 10% 機率達到「AGI 水準」，即能像人類一樣執行多種任務的標準。

同時，xAI 的生態佈局也正悄悄成型。從多模態圖像生成模型 Grok Imagine，到支援數十種語言並深度整合特斯拉汽車與行動裝置的語音代理 Grok Voice，xAI 正在嘗試將 AI 無縫嵌入日常生活各個場景。

有網友認為，xAI 的另一張王牌在於其與 X 平台的深度整合。Grok 能夠透過 X 上的全球實時對話進行在線學習，這種「即時性」的優勢，是許多競爭對手無法匹敵的，也是投資人眼中最具價值的部分。

此外，xAI 成立僅兩年多，月活躍用戶已達 6 億，涵蓋 X 用戶與 Grok 聊天機器人使用者。

與其他競爭對手如 Anthropic 相比，xAI 的創始人控股結構與用戶觸達規模更具「進攻性」，進一步強化了其在 AI 賽道的領先地位。

xAI 算力急速擴張，孟菲斯成 xAI 新據點

隨著最新一輪融資到位，xAI 正在美國田納西州孟菲斯的數據中心園區快速擴張。

馬斯克計畫購置當地第三座建築，將 AI 計算能力推升至驚人的 2 吉瓦，打造業界罕見的「算力巨獸」。

然而，龐大的計算規模也帶來副作用。由於資料中心依賴天然氣渦輪機供電，當地居民對空氣品質與噪音排放提出嚴重關切。

同時，Grok 模型在生成內容的邊界上頻繁試水，包括未經授權的裸露圖像生成，引發歐盟、英國與印度等多國監管機構的調查。

儘管面臨爭議，xAI 的商業布局仍在快速發展。公司不僅與美國國防部達成合作，將 Grok 接入 AI 代理平台，還成為預測平台 Polymarket 的主要聊天機器人。

此外，xAI 在沙烏地阿拉伯也正與當地企業合作，建設依賴輝達晶片的大型數據中心，進一步拓展全球足跡。

AGI 衝刺 2026：Grok 5 將成關鍵節點

在馬斯克的宏大藍圖中，2026 年被視為關鍵年份。不僅是 Grok 5 預計全面完成訓練的一年，也可能是 AGI 的初步實現。

馬斯克早在 2023 年曾預測，AGI 可能於 2025 或 2026 年問世，而 Grok 5 的進度正契合這一時間表。

Grok 5 的加速訓練得益於全球 AI 投資熱潮。計算資源的擴張被認為是決定能否在 AGI 競賽中勝出的關鍵差異化因素。

隨著 Colossus 超級電腦的算力日益提升，xAI 正以龐大的硬體與資金優勢爭取技術領先。

為應對高科技基礎設施的人力不足，特斯拉的人形機器人 Optimus 很可能加入 xAI 生態系統。

在 24 小時運轉的 Colossus 計算中心中，Optimus 可自動管理伺服器與硬體維護工作，降低人為錯誤、提升運營效率。

隨著資料中心耗能急升，馬斯克將目光轉向太空。透過星鏈（Starlink）軌道數據處理潛力，xAI 未來可能將部分分布式 AI 計算任務轉移至軌道網路，以突破地面冷卻與電力限制。

從商業角度看，xAI 的策略不僅限於聊天機器人，還包括將 Grok 授權給雲端服務以獲取經常性收入。

這種「開源 + 商業授權」模式有助於建立完整的 AI 生態系統。然而，合規仍是核心課題，無論是歐盟的《AI 法案》還是美國的 AI 安全行政命令，都要求 xAI 在確保透明度的同時，維護 AGI 的安全性。

理解宇宙的代價：xAI 的野心

馬斯克曾表示，xAI 的最終使命是「理解宇宙的本質」。而如今，要踏入這扇探索宇宙真理的大門，起步價就已高達 200 億美元。

這筆巨額資金不僅將加快 Grok 5 的誕生，也預示著一系列面向消費者與企業的 AI 產品將全面推出。

隨著 6 億月活躍用戶、擁有百萬級輝達 H100 GPU 集群的 Colossus 超級電腦，以及馬斯克不計代價的雄心碰撞，AI 產業現有格局或將迎來一場劇烈洗牌。