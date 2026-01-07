WBD董事會再次建議股東拒絕派拉蒙提案 堅持Netflix交易更優

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-07 21:13

WBD董事會再次建議股東拒絕派拉蒙敵意收購。(圖:Reuters/TPG)

董事會再次拒絕派拉蒙提案

‌



WBD 董事會在致股東的信函中表示，派拉蒙修訂後的收購方案「並不優於，甚至無法與」價值 720 億美元的 Netflix 交易相提並論。Netflix 的交易標的包括 WBD 的電影和電視製作部門，以及 HBO Max 串流服務。

派拉蒙最近修改了 779 億美元全現金收購 WBD 的提案，但董事會認為仍「不充分」，且對派拉蒙完成交易的能力存疑。WBD 擁有哈利波特和蝙蝠俠等知名 IP 資產庫，備受好萊塢覬覦。

甲骨文創辦人親自擔保仍不足以說服

派拉蒙的修訂提案包括由億萬富翁、甲骨文 (ORCL-US) 創辦人、派拉蒙執行長之父 Larry Ellison 親自擔保 404 億美元股權融資，並將分手費提高至 58 億美元，與 Netflix 金額相當。儘管 Ellison 及其支持者聲稱已解決 WBD 所有疑慮，但 WBD 上月已拒絕派拉蒙的初始提議。

WBD 在周三信函中指出，若放棄 Netflix 交易將產生數十億美元額外成本，包括應付 Netflix 的 28 億美元終止費，以及未完成債務交換的 15 億美元費用。Netflix 表示歡迎 WBD 持續對交易的承諾，並正與美國司法部和歐盟委員會溝通。

WBD 稱派拉蒙的提案「實質上」是史上最大規模的槓桿收購，所需的大量債務融資帶來額外風險，可能使交易更難完成。WBD 指出：「目標公司或收購方的經營表現或財務狀況變化，以及產業或融資環境的變動，都可能危及這些融資安排。」

監管審查與工會擔憂

無論與哪一方達成交易，都需要獲得監管機構批准。包括美國總統川普在內的一些立法者和其他利益相關者，對 Netflix 若擁有 HBO Max 後將掌握的市場份額表示擔憂。

Netflix 高層則表示，有信心交易將通過監管審查。WBD 與派拉蒙的合併也可能面臨審查，因為這將使兩家強大的內容製作商合而為一。派拉蒙表示，其提案比 Netflix 的交易有更清晰的監管批准路徑。

好萊塢工會對兩種潛在合併以及可能對從業人員的影響表達了擔憂。

派拉蒙延長期限至 1 月 21 日 雙方爭取股東認同

WBD 董事會主席 Samuel Di Piazza 在周三接受 CNBC《Squawk Box》節目訪問時表示：「我們與 Netflix 簽署了合併協議，這是極具吸引力的價值，有明確的完成路徑，且若交易因故無法完成，也能保障我們的股東利益。」

派拉蒙自去年 9 月首次表達收購意向以來，在 WBD 啟動正式出售程序前已提出三次收購提案。在派拉蒙最近延長期限後，WBD 股東有至 1 月 21 日決定是否接受派拉蒙的收購提議，該期限可能再次延長。