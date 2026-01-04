鉅亨網新聞中心 2026-01-04 20:00

高盛近日發布 2026 年經濟前景展望報告，從全球成長、通膨、貨幣政策到人工智慧（AI）投資與勞動市場，全面解析 2025 年的經濟變化，並延伸展望 2026 年。

高盛展望2026全球經濟：關稅衝擊淡化、成長回穩、AI與降息成關鍵變數。(圖：Shutterstock)

高盛報告指出，儘管全球經濟曾在年初遭遇重大政策衝擊，但隨著關稅回退與部分地區表現超預期，整體前景逐步回穩。

‌



報告顯示，2025 年全球經濟成長預測在年初受到美國大幅提高關稅影響，4 月出現明顯下修。

不過，隨後美國部分關稅政策回撤，加上中國與歐洲經濟表現優於預期，全球成長前景逐步改善。

高盛預估，2025 年全球實質 GDP 成長率為 2.8%，略高於一年前預測的 2.7%。相關研究也顯示，2024 年至 2026 年間的成長預期波動，凸顯政策變動對全球經濟的高度影響。

2025 年美國有效關稅率（以關稅收入占商品進口比重衡量）出現「近乎前所未有」的飆升，但多數措施隨後被逆轉。

高盛指出，這種劇烈變化反映政策不確定性，對國際貿易與經濟成長構成實質干擾。

然而，美國關稅在所謂的「解放日」後衝上高峰，年底前逐步回落，顯示政策調整對經濟預期的即時影響。

同時，高盛認為，中國透過出口帶動成長的策略，將使其經常帳盈餘占全球 GDP 比重，攀升至歷史新高。

這不僅凸顯中國在全球貿易體系中的關鍵地位，也可能為其他國家的製造業帶來明顯逆風。高盛指出，這種成長模式在支撐全球需求的同時，也加劇跨國產業競爭，對部分經濟體形成壓力。

報告還指出，德國規劃中的財政刺激措施，預期將為 2026 年經濟成長提供支撐，並對歐元區帶來正面效應。

不過，高盛也提醒，從長期來看，德國經濟的結構性問題仍未解決，成長吸引力有限。

2025 年，多數發達經濟體的勞動市場出現疲態，就業成長放緩、失業率略為上升。美國、歐元區、英國、加拿大與澳洲皆呈現類似趨勢，反映疫情後的結構調整仍在進行。

在通膨方面，核心通膨率於 2025 年仍普遍高於央行目標，但高盛預期，隨經濟活動降溫與貨幣政策發酵，2026 年有望出現「新的進展」。

高盛指出，2025 年全球央行持續放鬆政策利率，以支撐經濟成長，並預期 2026 年將進一步降息，涵蓋美國、英國、挪威、巴西及多個新興市場。

根據高盛，隨通膨壓力逐步緩解，貨幣政策在未來兩年仍將扮演關鍵穩定角色。

儘管 AI 相關資本支出快速增加，高盛指出，從歷史角度來看，其規模相較其他通用技術投資週期並不算大，對經濟成長的推升效果可能被高估。

此外，由於半導體採購未完全被視為投資，加上設備進口在 GDP 計算中被淨額化，目前 AI 投資對 GDP 的直接貢獻仍相當有限。

高盛銀行家調查顯示，客戶普遍預期，AI 在未來一年將帶來「溫和」的人力縮減，但在三年內，企業的人事調整幅度將更為明顯。

這顯示 AI 對勞動市場的影響屬於漸進式，而非立即性的全面衝擊。