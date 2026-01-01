鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 02:30

德國運動品牌大廠愛迪達 (Adidas) 股價周二 (6 日) 大幅走跌，主因美國銀行 (BAC-US) 罕見對該股給出「賣出」評等，警告未來成長動能恐將放緩。分析師指出，隨著競爭加劇，加上整體產業趨勢轉變，愛迪達面臨的挑戰正在升高。

華爾街翻臉？美銀罕見看空愛迪達 今年世足熱潮也難救(圖：REUTERS/TPG)

美銀此次一口氣將愛迪達評等自「買進」下調至「表現落後大盤」，屬於罕見的雙重降評，消息一出，愛迪達股價一度重挫 7.6%，截稿前下跌近 4%。由科塔 (Thierry Cota) 領軍的分析團隊預期，愛迪達今年銷售成長將回落至個位數水準，並點名 Nike(NKE-US) 轉型進展，可能重新成為競爭威脅；與此同時，On、亞瑟士 (Asics) 與 Puma 等品牌，亦可能吸引更多市場關注。

‌



這項看空評估，對長期籠罩愛迪達的分析師樂觀氛圍投下一道陰影。即便該公司股價在 2025 年因匯率波動衝擊獲利而下跌近三成，《彭博》追蹤的分析師中，仍有約 84% 維持「買進」或相當評等。

美銀分析師認為，2026 年世界盃足球賽確實有望為愛迪達帶來一波需求提振，但活動效應過後，成長動能恐將明顯趨緩。分析團隊進一步提醒，整體運動用品產業也值得提高警覺，並同步下調英國零售商 JD Sports Fashion 的評等，指出長達 20 年的「休閒化趨勢」可能已接近尾聲。

分析師在報告中寫道：「真正的問題在於，世界盃紅利消退之後，產業接下來的成長動力來自哪裡。」他們認為，在投資人關注度逐漸降溫的產業環境中，具備持續且強勁成長動能的品牌，如 On 與亞瑟士，可能更容易成為市場焦點。