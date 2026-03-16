鉅亨網編譯段智恆 2026-03-17 00:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (16 日) 表示，美國政府目前沒有計畫直接介入石油金融市場，也不確定政府是否具備相關法律授權。近期市場盛傳華府可能透過交易石油期貨等方式壓低油價，貝森特的談話被視為對此類傳聞的回應。

貝森特在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出，當能源價格出現劇烈波動時，市場往往會出現政府可能介入的猜測，但目前財政部並未採取此類行動。

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他說：「市場上確實有這樣的傳聞，但當價格出現劇烈波動時，這類說法總會出現。我們沒有這樣做。」當被問及是否正在考慮相關措施時，貝森特回應：「我不確定在什麼授權或法律依據下可以這麼做。」

若美國政府真的進入石油期貨市場、透過交易對抗油價上漲，將是前所未見的政策工具。過去歷任美國總統在能源市場壓力升高時，多半透過釋放或交換戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 來穩定供應，而非直接干預金融市場價格。

市場人士指出，若政府直接進入期貨市場操作，等同於以金融交易方式壓抑油價，可能引發爭議，因為這代表政府開始干預價格形成機制，而非透過增加實體石油供應來調節市場。

油價回落 市場關注荷姆茲海峽局勢

在中東衝突持續之際，油價周一出現回落。市場消化部分航運仍可通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的消息後，能源市場緊張情緒略為緩和。

貝森特表示，美國目前對部分伊朗、印度與中國船隻通過荷姆茲海峽「可以接受」。他同時指出，未來是否採取更多措施抑制油價，仍取決於戰事持續時間。

荷姆茲海峽位於波斯灣與阿拉伯海之間，是全球最重要的能源運輸航道之一，約五分之一的全球石油與液化天然氣 (LNG) 供應需經過該水道。

隨著市場對航運中斷的擔憂稍微降溫，油價出現回落。周一美國西德州原油 (WTI) 價格一度下跌約 4%，至每桶約 94.76 美元；布蘭特原油期貨則下跌約 1.4%，報每桶 101.68 美元。不過在稍晚交易中，美國原油仍在約 96 美元附近徘徊，布蘭特油價則在 103 美元左右。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，國際油價已累計上漲超過 40%，創下 2022 年以來新高。

各國釋放戰略儲備 抑制能源價格

為降低能源價格對經濟與家庭支出的衝擊，各國政府正尋求釋放更多戰略石油儲備。國際能源總署（IEA）表示，成員國稍早已同意釋放超過 4 億桶石油儲備，以因應戰事帶來的供應衝擊。

IEA 署長比羅爾 (Fatih Birol) 周一表示，即使進行史上最大規模的釋放後，全球仍將保有超過 14 億桶緊急石油庫存，未來若有需要仍可進一步動用。

與此同時，中東局勢仍充滿不確定性。以色列官員表示，軍方已為至少三周的戰事做好準備；美國能源部長萊特 (Chris Wright) 則認為衝突可能在未來幾週內結束，屆時石油供應與能源價格有望逐步回穩。