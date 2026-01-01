鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-07 02:00

綜合外媒周二 (6 日) 報導，臉書母公司 Meta(META-US)表示，由於美國市場需求強勁、供應量有限，已決定暫緩旗下最新款智慧眼鏡「Ray-Ban Meta Display」在美國以外市場的上市計畫，原定今年初在英國、法國、義大利與加拿大開賣的時程，將延後至另行評估後再行公布。

Meta 指出，自去年秋季在美國推出以來，這款與眼鏡大廠依視路陸遜梯卡 (EssilorLuxottica) 旗下雷朋 (Ray-Ban) 合作開發的智慧眼鏡，市場反應遠超預期，導致目前的產品候補名單已一路排到 2026 年。在庫存「極為有限」的情況下，公司決定優先滿足美國市場訂單，暫停原先規劃的國際擴張。

Meta 在官方部落格中表示，Ray-Ban Meta Display 屬於「首創類型產品」，公司將在持續供應美國市場的同時，重新評估未來的國際供貨策略。EssilorLuxottica 先前也曾指出，與 Meta 的合作已帶動其智慧眼鏡業務銷售成長，並預期隨著更多消費者接受結合科技功能的眼鏡產品，營收將持續加速。

Ray-Ban Meta Display 是 Meta 去年在美國推出的新一代穿戴裝置，除可拍照、錄影與串流內容外，也首度加入小型顯示螢幕，讓使用者可從視野角落即時查看資訊。眼鏡同時與智慧型手機連結，支援人工智慧 (AI) 助理等功能，被視為穿戴科技市場的重要新嘗試。

Meta 執行長祖克柏近期在財報電話會議中表示，公司「持續在 AI 眼鏡領域保持領先」，並看好結合 AI 功能的穿戴裝置長期發展潛力。隨著 AI 功能提升，近年穿戴科技市場出現新一波成長動能，Meta 也正面臨來自其他科技巨頭的競爭。

在年度消費性電子展 (CES) 期間，Meta 同步宣布為 Ray-Ban Meta Display 加入多項新功能，包括提詞器模式，讓使用者可透過腕戴裝置 Meta Neural Band 滾動文字內容；行人導航功能也擴展至丹佛、拉斯維加斯、波特蘭與鹽湖城等城市，總覆蓋城市數增至 32 個。