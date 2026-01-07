鉅亨網新聞中心 2026-01-07 05:38

白宮週二 (6 日) 表示，美國總統川普正在評估多項從丹麥取得格陵蘭的構想，其中「動用美國軍事力量」始終是一個選項，但該島經濟面臨「重大挑戰」。

最新報告點出格陵蘭經濟所面臨的多重挑戰

‌



丹麥國家銀行證券與國際收支主管 Søren Bjerregaard 週二發布報告指出，格陵蘭經濟「前方存在重大挑戰」。

這座北極島嶼的經濟主要仰賴漁業，2025 年成長率為 0.8%，預期今年也僅將再成長 0.8%，明顯低於 2022 年的 2%。丹麥央行指出，格陵蘭經濟正在降溫，成長幅度有限，公共財政面臨嚴峻挑戰。

Bjerregaard 表示，部分原因在於機場等基礎建設擴張接近尾聲，而原先規劃中的能源供應及其他大型計畫尚未啟動。

同時， Bjerregaard 也指出，關鍵的蝦類資源正在減少，而公共財政在 2025 年「出現出乎意料的急劇惡化」，其中一部分壓力來自政府持股企業股利收入下滑。

格陵蘭國庫流動性在去年下半年已降至「極為危險的低點」，並補充，今年即將推動的立法內容包含迫切的財政緊縮措施。

Bjerregaard 也警告，未來格陵蘭仍將面臨更多財政挑戰，人口持續減少且老化，將對經濟造成進一步壓力。

格陵蘭人口在 2025 年第四季為 56,699 人，預估到 2050 年將減少 20%，原因在於當地難以吸引移民來彌補外流人口。

川普政府吞併格陵蘭時程近了？

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週二透露：「川普總統早已明確表示，取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，對於在北極地區嚇阻對手至關重要。」「總統及其團隊正在討論推動這項重要外交政策目標的各種選項，而當然，動用美國軍事力量始終是三軍統帥手中的一項選擇。」

這番說法進一步升高了川普政府對格陵蘭的強硬論述。

川普長期以來基於國家安全考量，一直希望將格陵蘭納入美國版圖。2025 年初，川普曾表示，美國將「不惜一切方式」取得控制權。

川普週一 (5 日) 在接受 NBC News 專訪時表示，他對取得格陵蘭「非常認真」。

前一天 (4 日)，川普在空軍一號上向媒體表示，格陵蘭相關議題將進入具體處理階段，並暗示時間表已逐漸成形，並提到俄羅斯與中國在這座北極島嶼周邊地區的活動。

他指出，大約兩個月後將正式處理格陵蘭問題，並表示短期內就會就此展開進一步討論。

在週末美軍突襲卡拉卡斯並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛押至紐約受審之後，川普政府奪取格陵蘭對相關言論更引發全球高度關切。

格陵蘭、丹麥以及歐洲各地官員已明確拒絕美國對格陵蘭擁有任何主權主張的說法。

丹麥首相弗雷德里克森 (Mette Frederiksen) 近日警告，若美國對丹麥屬地格陵蘭採取軍事行動，將對北約體系造成根本性衝擊，北約聯盟以及二戰後建立的整體安全架構都將無法繼續運作。

格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 週一也駁斥將格陵蘭與委內瑞拉相提並論的說法。