鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 14:30

在美國詞典《Merriam-Webster》選出「slop」（垃圾）為年度詞後不久，微軟 (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 於個人部落格上分享他對 2026 年人工智慧（AI）的看法。

微軟執行長喊別再把AI當「垃圾」：應在「心智理論」基礎上建立新平衡。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，Nadella 強調，AI 不應被視為「垃圾」，而應像「心智的腳踏車」，成為人類潛能的助力，而非替代品。

‌



Nadella 寫道：「我們需要超越『垃圾內容 vs 精密內容』的爭論，並在我們『心智理論』的基礎上建立一種新的平衡，以解釋人類在彼此互動中如何利用這些新的認知增強工具。」

不只如此，他還希望科技業不再將 AI 描述為取代人力的工具，而是幫助人類提升效率的夥伴。

然而，Nadella 的觀點面臨現實挑戰：許多 AI 代理行銷仍以取代人力為賣點，來合理化高昂價格。

同時，一些知名 AI 公司高層對就業風險提出警告。例如，Anthropic 執行長 Dario Amodei 在 2025 年 5 月就曾警告，AI 可能取代一半基層白領工作，並在未來五年內將失業率推高至 10% 至 20%。

目前這類悲觀數據仍缺乏確切證據。正如 Nadella 指出，多數 AI 工具並非取代員工，而是被員工使用。

然而，麻省理工學院的「冰山計畫」（Project Iceberg）研究顯示，AI 目前僅能承擔約 11.7% 的人工付費勞動量。

這數據經常被解讀為 AI 可取代近 12% 的工作，但實際上該研究的重點是可以轉交給 AI 完成的工作量及其對應薪資。

值得注意的是，它舉的例子包括護士的自動化文書工作以及 AI 撰寫的程式碼。

AI 帶來差異化影響：高技能工作受益

不過，這並不代表沒有工作會受到 AI 的重大影響。

根據名為 《Blood in the Machine》 的 Substack 文章，企業平面設計師與行銷部落格作者就常常被影響；另外，剛畢業的初級程式設計師也面臨較高的失業率。

然而，同時也有事實顯示，高技能的藝術家、作家與程式設計師使用 AI 工具後，能創作出比未具技能者更優秀的作品。AI 尚無法取代人類的創造力。

因此，進入 2026 年後，部分數據顯示，AI 在進步最顯著的職業，其工作表現反而蓬勃發展。

Vanguard 2026 年經濟預測報告指出：「約 100 種最容易受 AI 自動化影響的職業，其就業增長與實質薪資增幅，實際上超越了其他勞動市場的表現。」

報告結論認為，那些熟練使用 AI 的人，正透過技術提升自身價值，而非被取代。

微軟的矛盾行動：AI 助長裁員論述？

諷刺的是，微軟自己在去年所採取的行動，反而助長了「AI 將取代我們的工作」的敘事。

即便微軟在截至去年六月的會計年度創下歷史新高的營收與獲利，公司仍裁員超過 1.5 萬人，並以 AI 成功作為部分理由。

Nadella 甚至在這些財報結果之後，發佈公開備忘錄說明裁員情況。

值得注意的是，他並未表示內部 AI 提升效率是裁員的原因，但他提到微軟必須「為新時代重新構想我們的使命」，並將「AI 轉型」列為公司三大業務目標之一（另外兩項為安全與品質）。

事實上，2025 年與 AI 相關的工作流失情況更為複雜。正如 Vanguard 報告指出，這與內部 AI 效率提升的關聯不大，而更多是企業日常經營決策所致，例如停止對增長緩慢領域的投資，將資源集中到增長快速的領域。

公平地說，在追求 AI 的同時裁員，微軟並非孤例。