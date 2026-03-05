鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電
邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 周四 (5 日) 盤後公布 2026 會計年度第四季 (截至 1/31) 財報，表現優於預期，且預測本季營收將高於華爾街預估，主要受惠於資料中心客製化晶片需求增加，消息帶動股價在盤後交易大漲。截至發稿，漲約 14%。
隨著企業客戶加速採用 AI 工具，推動對支援先進資料中心的專用晶片需求上升，使邁威爾與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 等設計特殊應用積體電路 (ASIC) 的公司受益。
包括 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta(META-US) 在內的大型科技公司，今年預計將投入至少 6,300 億美元建設 AI 基礎設施，帶動對晶片、伺服器與網路設備的需求，也進一步推升邁威爾等公司的業務。
邁威爾預估 2027 會計年度第一季營收約為 24 億美元，上下浮動 5%，高於 LSEG 彙整分析師平均預估的 22.7 億美元。
邁威爾執行長 Matt Murphy 表示，公司 2026 會計年度營收達 81.95 億美元，年增 42%，主要由「強勁的 AI 需求」所帶動。根據 FactSet 數據，分析師原先預估全年營收為 81.85 億美元。
Murphy 在聲明中表示，「我們預期在 2027 會計年度，每一季的年增率都將加速，主要受資料中心業務持續強勁帶動，目前訂單仍以創紀錄的速度成長。」
此外，他指出，公司在 2026 會計年度取得的客戶客製化晶片設計訂單創下新高，並預期未來仍將持續增加。
邁威爾第四季營收為 22.19 億美元，較去年同期成長 22%，略高於 FactSet 統計的市場預期 22.07 億美元。
公司公布的第四季調整後每股盈餘 (EPS) 由去年同期的 60 美分增至 80 美分，也高於 FactSet 預估的 79 美分。
邁威爾與競爭對手博通協助雲端運算公司設計客製化晶片，以符合其資料中心工作負載需求。隨著大型雲端服務商尋求替代輝達 (NVDA-US) 通用型 AI 處理器，這項業務正快速成長。
博通周三表示，預計明年 AI 晶片銷售將超過 1,000 億美元，顯示在目前由輝達主導的市場中，其市占正快速提升。輝達上個月公布的 1 月一季財報也優於市場預期。