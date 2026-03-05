鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-06 06:27

邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 周四 (5 日) 盤後公布 2026 會計年度第四季 (截至 1/31) 財報，表現優於預期，且預測本季營收將高於華爾街預估，主要受惠於資料中心客製化晶片需求增加，消息帶動股價在盤後交易大漲。截至發稿，漲約 14%。

隨著企業客戶加速採用 AI 工具，推動對支援先進資料中心的專用晶片需求上升，使邁威爾與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 等設計特殊應用積體電路 (ASIC) 的公司受益。

邁威爾預估 2027 會計年度第一季營收約為 24 億美元，上下浮動 5%，高於 LSEG 彙整分析師平均預估的 22.7 億美元。

邁威爾執行長 Matt Murphy 表示，公司 2026 會計年度營收達 81.95 億美元，年增 42%，主要由「強勁的 AI 需求」所帶動。根據 FactSet 數據，分析師原先預估全年營收為 81.85 億美元。

Murphy 在聲明中表示，「我們預期在 2027 會計年度，每一季的年增率都將加速，主要受資料中心業務持續強勁帶動，目前訂單仍以創紀錄的速度成長。」

此外，他指出，公司在 2026 會計年度取得的客戶客製化晶片設計訂單創下新高，並預期未來仍將持續增加。

Q4 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預估

營收：22.19 億美元 v.s. 22.07 億美元

調整後 EPS：80 美分 v.s. 79 美分

邁威爾第四季營收為 22.19 億美元，較去年同期成長 22%，略高於 FactSet 統計的市場預期 22.07 億美元。

公司公布的第四季調整後每股盈餘 (EPS) 由去年同期的 60 美分增至 80 美分，也高於 FactSet 預估的 79 美分。

邁威爾與競爭對手博通協助雲端運算公司設計客製化晶片，以符合其資料中心工作負載需求。隨著大型雲端服務商尋求替代輝達 (NVDA-US) 通用型 AI 處理器，這項業務正快速成長。