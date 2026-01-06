鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 16:40

近期美國突襲委內瑞拉，引發全球股市關注。若要預測股市未來走勢，不妨回顧一個歷史相似案例：1989 年美國入侵巴拿馬，推翻總統諾列加（Manuel Noriega）。

根據《巴隆周刊》報導，美國長期干預拉美與加勒比海鄰國事務，而 1989 年的巴拿馬行動，由時任總統喬治 ·H·W· 布希（George H. W. Bush）主導，與近期委內瑞拉事件有多處相似之處。

報導指出，兩次行動都是迅速打擊，旨在推翻與毒品有關聯的獨裁者。巴拿馬入侵數小時內大致結束，諾列加數日後被捕；而委內瑞拉總統馬杜洛已被推翻並由美國拘押。

同時，兩國在全球經濟中都扮演重要角色。委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，超過 3030 億桶；巴拿馬則掌握連接大西洋與太平洋的運河。

相較之下，1983 年美國入侵格拉納達的經濟影響微乎其微。

然而，布希推翻諾列加是否刺激股市表現答案並不明顯。《華爾街日報》指出：「美國入侵巴拿馬在華爾街引起的關注有限，市場更在意聯準會的利率調整。」

這也與市場目前對委內瑞拉入侵的漠不關心相呼應。週一（5 日），標普 500 指數僅上漲 0.6%。

巴拿馬入侵一個月後，標普 500 指數約比入侵前低 1.6%，一年後則低約 3.7%。

《巴隆》指出，雖然巴拿馬運河在 1989 年仍具經濟意義，但其重要性已不如過往。

過去巴拿馬運河是美國將阿拉斯加石油運至東岸的關鍵通道，但到八零年代末，多數運輸已由管道取代。

同時，巴拿馬運河雖仍是美國穀物出口至亞洲的重要節點，但對美國經濟核心影響有限。

此外，1989 年底兩大全球事件對華爾街影響更大：美軍進入巴拿馬後，日本股市泡沫破裂；1990 年 8 月，伊拉克入侵科威特，引發第一次海灣戰爭，直到 1991 年才結束。

《巴隆》指出，與 1989 年的巴拿馬一樣，委內瑞拉政權更替似乎不太可能對全球經濟造成太大衝擊。

雖然該國擁有世界最大石油儲量，但多年管理不善，開採效率低，目前僅提供全球石油供應不到 1%。

即便川普承諾提高產量，但鑑於市場目前已面臨供應過剩的困境，增產會對油價產生何種影響尚不明朗。

週一，紐約商業交易所近期交割的原油期貨上漲約 1.7%，收於每桶 58.32 美元，但仍比過去 52 週高點低逾 27%，也低於 2025 年 1 月創下的每桶 80 美元以上價格。

值得注意的是，1989 年美國入侵巴拿馬最終成為歷史腳註，很大程度上是因為美國成功避免持續暴力，逐步將國家恢復穩定經濟，並在 1999 年將運河交還巴拿馬。