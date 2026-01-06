鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 15:30

三星聯席執行長盧泰文透露，記憶體短缺問題將持續影響各類消費電子產品，沒有任何產業能完全倖免。

根據《Wccftech》報導，隨著半導體供應吃緊，記憶體短缺已成為科技業的主流議題。

‌



該報先前也曾報導指出，DRAM 合約價格預計在 2026 年第一季上漲超過 50%，使包括三星與 SK 海力士在內的供應商對長期合約保持觀望，甚至較短期的採購協議也面臨困難。

盧泰文在談及半導體業務時表示，記憶體短缺將對消費端產品帶來壓力，但半導體部門自身仍可能受益。

他指出：「這種情況前所未有，沒有任何公司可以免於其影響。」他並補充說，短缺影響範圍不僅限於手機，從電視到家電等各類消費電子產品都將受到波及。

盧泰文並未排除調漲產品價格的可能性，並稱由於記憶體晶片價格暴漲，一定程度的影響「難以避免」。

不過，作為全球第一大電視製造商，三星正與合作夥伴共同制定長期策略，以將影響降到最低。

對主流公司來說，短缺帶來的挑戰愈發嚴峻，尤其是在管理供需平衡上。

SK 海力士與三星目前都在努力提升產能，但即便短期內新增產能投入，也多半將優先分配給人工智慧（AI）領域，是消費者面臨供應不確定性。

隨著 DRAM 需求每季持續增長，目前預估記憶體短缺可能持續至 2027 年，甚至更久。