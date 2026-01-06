鉅亨網新聞中心 2026-01-06 17:40

丹麥製藥公司諾和諾德 (NVO-US) 周一 (5 日) 宣布，其暢銷的 GLP-1 減肥藥 Wegovy 的首款藥丸版本已在美國上市，由於定價顯著低於注射劑型，此舉正加速該產業的價格戰。這款藥丸是目前市場上第一種也是唯一的 GLP-1 口服藥物，旨在模仿 GLP-1 激素來抑制食慾。

諾和諾德的股價在發布消息當天上漲超過 4%，但由於面臨美國競爭對手禮來 (LLY-US) 的 Mounjaro 和 Zepbound 等注射劑的激烈競爭，諾和諾德的股價在過去一年中仍下跌了 44%。口服藥的推出有望幫助這家丹麥公司奪回市場份額。

諾和諾德表示，Wegovy 口服藥的推出「為超過 1 億患有肥胖症的美國人帶來了新的可能性」。該藥丸屬於每日一次的劑型，並且由於無需注射，預計將具有更廣泛的吸引力，更容易融入患者的日常生活。

諾和諾德資深副總裁 Ed Cinca 指出，對於許多一直在等待適合自己的藥物來解決體重問題的人來說，「等待結束了」。他強調，如果所有患者堅持治療，這種口服藥物展現出約 17% 的體重減輕功效。

此款口服藥的定價低於市場預期。對於自費患者，起始劑量 1.5mg 的每月費用為 149 美元 (約每天 5 美元)。4mg 的中等劑量在 4 月 15 日之前同樣為每月 149 美元，之後則調整為 199 美元；最高劑量則為每月 299 美元。

相較之下，美國減肥注射劑的標價通常約為每月 1000 美元或更高，儘管諾和諾德已將其 Wegovy 注射劑的現金價降至每月 349 美元。有保險的患者每月僅需支付 25 美元起。

諾和諾德設定的口服藥現金價格，不僅低於其自家注射劑的現金價格，也低於主要競爭對手禮來為其正在開發的抗肥胖藥丸 Orforglipron 所預期的最高劑量價格 (每月 399 美元)。

然而，Wegovy 藥丸也存在長期挑戰。該藥必須每天空腹服用，並且患者在服藥後半小時內不能進食、飲水或服用其他藥物。此外，諾和諾德高層曾表示，Wegovy 藥丸需要的活性成分比注射劑「多得多」，這可能使其製造成本高於競爭對手的藥丸。相較之下，禮來公司的 Orforglipron 則可隨時服用，沒有食物或飲水限制，可能對患者更具吸引力。

Wegovy 口服藥的起始劑量目前已在超過 70000 家美國藥房 (如 CVS 和 Costco) 以及部分遠程醫療服務商 (如 Ro、LifeMD 和 Weight Watchers) 上架。