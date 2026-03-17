鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-18 02:00

綜合外媒報導，中國搜尋引擎龍頭百度 (BIDU-US)(09888-HK) 周二 (17 日) 發布一系列人工智慧 (AI) 產品，全面押注近期迅速竄紅的 OpenClaw 框架，推出多款 AI 代理應用，並將相關技術整合至桌面軟體、雲端服務、行動平台與智慧家居設備，試圖在競爭激烈的中國 AI 市場重新奪回主導地位。

中國AI代理競賽升溫 百度推出OpenClaw產品(圖：REUTERS/TPG)

OpenClaw 是一種開源 AI 代理框架，可讓 AI 在較少人工干預下完成多步驟任務，例如製作簡報、剪輯影片、進行研究，甚至透過多個應用程式完成下單等操作。隨著全球對「代理型 AI」(Agentic AI) 興趣升溫，這類技術正快速在中國科技圈形成社群與生態系。

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百度在北京總部舉行的活動中宣布推出一系列基於 OpenClaw 的產品，包括桌面助理 DuMate、行動平台 RedClaw 以及雲端服務 DuClaw。公司形容這些 AI 代理為一個「龍蝦家族」(lobsters)，這也是 OpenClaw 社群對 AI 代理的流行暱稱，象徵代理系統透過持續回饋與訓練逐漸進化。

整合 AI 代理生態系 打造跨裝置 AI 助手

百度表示，OpenClaw 代理可在不同裝置與應用程式之間執行多步驟任務，例如編輯影片、撰寫簡報、進行網路研究，甚至在智慧家居設備上完成日常指令。公司旗下智慧設備品牌小度 (Xiaodu) 也將把 OpenClaw 功能整合至智慧音箱，使使用者能透過語音指令觸發複雜任務。

在活動展示中，百度高層透過 AI 音箱示範點一杯熱美式咖啡。系統可透過語音完成下單流程，但用戶仍需在美團等外送應用程式中確認與付款。百度希望透過這類互動方式，將 AI 代理從辦公室應用拓展到更多日常生活場景。

百度副總裁沈抖表示，AI 代理技術可能改變軟體與硬體設備的連接方式，未來甚至可能成為作業系統層級的能力，打破不同裝置與服務之間的隔閡。

不過他也坦言，目前的 AI 代理仍處於早期階段，「這隻龍蝦還不完美」，有時會出錯、繞遠路，甚至把簡單事情變得更複雜。

AI 代理熱潮升溫 百度尋找新成長引擎

百度押注 OpenClaw 的背後，是公司正試圖在 AI 競爭中重新取得優勢。百度曾在 2023 年率先推出對標 ChatGPT 的聊天機器人，但隨後被字節跳動的豆包 (Doubao)、騰訊(00700-HK) 的元寶 (Yuanbao) 以及阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 的通義千問 (Qwen) 等競爭對手追趕甚至超越。

此外，百度核心搜尋與廣告業務近年成長放緩，公司整體營收去年 12 月已連續第三季下滑。相較之下，AI 雲端基礎設施業務成為新的成長動力，相關營收同期年增 38%。

百度希望透過 OpenClaw 代理生態系推動雲端需求。沈抖指出，公司正在培育一個「技能」(Skills) 市場，這些外掛工具能為 AI 代理增加特定功能，例如搜尋服務。百度搜尋目前已成為 OpenClaw 平台 ClawHub 上下載量最高的工具之一。

未來這些插件可能透過按次付費等模式創造新的收入來源。

百度也同步推出行動版 OpenClaw 應用程式，並在雲端平台提供一鍵部署工具，降低企業與開發者導入 AI 代理的門檻。

儘管如此，百度仍面臨激烈競爭。中國 AI 市場除了阿里巴巴與騰訊外，還有深度求索 (DeepSeek)、Moonshot 與 MiniMax 等新創企業快速崛起。

沈抖表示，百度的優勢在於龐大的雲端客戶基礎，其中超過 60% 的中國國有企業已使用百度雲端服務。這些客戶未來可能進一步採用 AI 代理技術。