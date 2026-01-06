鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 10:40

美國上周末對委內瑞拉採取軍事行動的消息震動全球金融市場，歐洲股市卻在避險情緒有限的情況下逆勢上揚，主要股指周一 (5 日) 普遍收漲，泛歐 Stoxx 600 指數首度突破 600 點大關，創歷史新高。德國 DAX 指數與英國富時 100 指數同步刷新紀錄，分別收在 24868.69 點及 10004.57 點。

能源股竟走跌！歐股在美軍突襲委國後逆勢創史高 主要領漲族群是「它」（圖：Shutterstock）

地緣緊張局勢意外啟動歐洲防務類股。受美國軍事行動刺激，市場強化「安全溢價」預期，投資人押注全球軍費開支將持續攀升。歐洲航空航太與防務指數領先大盤，德國萊茵金屬周一暴漲 9.4%，倫克集團漲 8%，義大利列奧納多、英國 BAE、法國泰雷茲分別收漲 6.3%、5.5%、4.7%。瑞士工業閥門商 VAT 更狂飆 12.1%，成為當日最大黑馬。

‌



分析機構指出，儘管先前俄烏停火預期曾引發軍工股回檔，但委內瑞拉危機重新點燃市場熱情。

美國投行傑富瑞出具研究報告指出，歐洲國家將加速國防預算擴張，防務企業訂單能見度獲得長期支撐。這種「安全邏輯」的強化使軍工股成為資金避險新選擇。

跟軍工股的狂熱形成反差的是能源市場。作為全球最大石油儲量國，委內瑞拉局勢僅引發油價短暫波動，WTI 原油微漲 1.7%，布蘭特亦漲 1.7%。

根據凱投宏觀報告，委國目前原油產量和出口規模已大幅縮水，即便短期內供應出現擾動，也難以對全球原油供需格局造成實質衝擊。該機構認為，在其他主要產油國具備透過調節產量來避險的能力背景下，全球油市仍處於相對寬鬆狀態。

深層限制在於委國能源產業的凋敝。大西洋理事會 (Atlantic Council) 全球能源中心副主任 Landon Derentz 表示，委國能源產業長期投資不足、基礎設施老化，即便在最樂觀的假設下，修復委國能源體系、恢復原油生產和出口能力也需數年，短期內難以對全球能源市場產生實質影響。

儘管股指創新高，歐洲企業實際受衝擊有限。英國研究機構強調，委國佔全球經濟總量不足 0.5%，該國政治動盪對貿易與金融穩定的傳導效果微弱。

匿名分析師透露：「目前關注委國的歐洲企業基本上都是能源公司，且業務高度依賴許可證存續。」

這種認知差異在類股表現中顯露無遺。當軍工股狂歡，英國石油、殼牌等能源巨頭股價反倒小跌。市場逐漸認為，歐洲能源安全的核心變數仍是俄烏衝突與中東局勢，委國尚未進入交易員的關鍵字清單。