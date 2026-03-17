鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-17 18:20

隨著中東戰火持續延燒，伊朗本周首度針對該地區的能源生產設施發動大規模襲擊，導致國際油價與天然氣價格再度暴漲。根據周二 (17 日) 市場數據，國際基準布蘭特原油價格上漲 3% 至每桶 103.2 美元，自今年 2 月 28 日戰爭爆發以來，累積漲幅已接近 50%。

此次襲擊意味著衝突的重大升級。過去伊朗主要針對煉油廠、終端站或儲油槽，但這次卻成功打擊了核心的生產設施。

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阿拉伯聯合大公國 (UAE) 證實，全球最大天然氣田之一的沙阿天然氣田 (Shah gasfield) 周一遭無人機襲擊並引發大火，作業至今仍被迫中斷。同時，伊拉克的馬季嫩 (Majnoon) 油田，以及阿聯最大的港口兼儲油中心富查伊拉 (Fujairah) 也遭到伊朗導彈與無人機的轟炸。

由於富查伊拉港口的裝載作業已全面停止，這對於平時每日出口超過 100 萬桶原油的阿聯而言，無疑是沉重打擊。目前，身為石油輸出國組織 (OPEC) 第三大產油國的阿聯，其原油產量已較戰前減少超過一半。

亞洲國家首當其衝

專家警告，由於伊朗控制了全球約五分之一石油與天然氣運輸的關鍵通道——荷姆茲海峽，阿聯剩餘的出口渠道面臨被完全切斷的風險。

這場能源危機對亞洲的衝擊尤為劇烈。斯里蘭卡已宣佈政府機關每周三放假以節約燃料；孟加拉則在全國範圍內實施有計劃的停電。泰國政府甚至要求公務員改穿短袖襯衫，以減少對空調的依賴。高盛分析師指出，這場「史上最大的石油市場衝擊」對柴油與航空燃料等精煉產品的影響，恐怕會比對原油本身的衝擊更為嚴重。

能源轉型被迫加速

自美國與以色列對伊朗開戰以來，海灣國家已遭遇超過 2,000 次的導彈與無人機襲擊。儘管布蘭特原油價格目前仍低於戰時峰值 119.50 美元，但分析師 Saul Kavonic 表示，市場目前的焦點全在地面上不斷升級的軍事行動，對戰爭能短暫結束不抱樂觀期待。