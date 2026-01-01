鉅亨網新聞中心 2026-01-01 16:20

2026 年甫一開始，算力產品價格便成為資本市場高度關注的焦點。根據最新產業鏈消息，在記憶體價格大幅上漲的推動下，輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 將自年初起，分階段大幅調高旗下各類 GPU 產品售價，市場普遍預期這波漲勢恐將貫穿全年。

來自南韓產業鏈的消息指出，此輪記憶體漲價影響範圍廣泛，不僅衝擊家用 PC 的消費級顯示卡，資料中心等級的算力產品同樣難以倖免。

其中，超微半導體最早可能於 2026 年 1 月啟動調價，而輝達則預計在 2 月前後跟進調漲。

儘管 GPU 漲價並非市場意外，但實際漲幅仍令外界咋舌。對計畫在新的一年升級或購買新電腦的消費者而言，顯示卡與記憶體同步上漲，無疑將進一步推高整體裝機成本。

爆料指出，這波調價主要集中在最新一代顯示卡產品，包括輝達 RTX 50 Blackwell 系列，以及超微半導體 RX 9000 系列。

其中，旗艦款 RTX 5090 預計將出現顯著漲幅，最高售價甚至可能飆升至 5,000 美元。

作為對照，輝達於 2025 年 1 月初發表 RTX 5090 時，官方建議零售價為 1,999 美元。

不過該產品上市初期即因供不應求遭到炒作，價格一度突破 4,000 美元，目前市售價格才回落至約 3,000 美元左右。

有產業人士透露，此次調漲的核心動因在於記憶體價格於近半年內幾乎翻倍，單是記憶體成本，就已使顯示卡整體製造成本增加約 80%。

市場研究機構 Counterpoint 亦指出，記憶體價格在 2026 年第二季之前，仍可能再上漲超過 40%。

由於 AI 資料中心用 GPU 通常採長期合約供應模式，這波成本壓力也勢必在 2026 年初逐步反映至資料中心市場。

以輝達 H200 為例，單顆晶片售價約落在 3 萬至 4 萬美元之間，且每顆需搭載 6 顆 HBM3e 高頻寬記憶體。據悉，相關記憶體供應商的報價已上調約 20%。

此外，AI 產業對消費級顯示卡的影響並不僅止於記憶體漲價。