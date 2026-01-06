鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 12:20

美股還沒漲完？摩根士丹利點名6大利多催化劑、看好2026年標普500上看7800點。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 週一（5 日）在報告中表示，市場共識仍低估一系列偏多催化因素所帶來的整體影響。

他進一步表示：「儘管這些變數各自都已受到關注，但我們認為，它們在推動股市階段性、持續復甦方面的整體影響，仍被市場低估了。」

六大催化劑支撐 2026 年股市表現

摩根士丹利列出六項關鍵因素，預期將在 2026 年持續推動股市上行。

1. 企業獲利：摩根士丹利預期，2026 年每股盈餘成長率可達「中雙位數」。

2. 去監管化：放寬監管將特別有利於金融類股。

Wilson 引述該行銀行業分析師的看法指出，eSLR 規則的最終定案以及即將到來的其他監管調整，將「大幅釋放銀行資本生產力」，使銀行在符合法規資本要求下，能更有效運用資本。

3. 利率與聯準會政策：Wilson 表示，美國 10 年期公債殖利率有望降至 3.75% 以下，聯準會（Fed）可能於 1 月與 4 月降息，且已重啟短天期公債購買計畫。

4. AI 採用：根據摩根士丹利分析，因導入人工智慧（AI）而帶動利潤率改善的企業比例正持續增加。

5. 油價與美元走弱：標普 500 指數約有 30% 的營收來自海外，使美元走貶有望推升企業獲利；同時，油價下跌也將帶動汽油價格下降，減輕一般消費者負擔。

6. 估值擴張：摩根士丹利指出，儘管整體股市估值已處於高檔，但仍有多項數據顯示，估值不僅能維持在偏高水準，甚至仍具進一步上升空間。

Wilson 寫道：

（1）當每股盈餘成長高於長期中位數，且貨幣政策偏向寬鬆時，標普 500 指數的預估本益比約有 90% 的時間會出現擴張；

（3）「科技七巨頭」的預估本益比自 2023 年以來並未擴張，而大型科技股的營收成長預期正加速上修，升至 20 年來新高。」

在投資布局上，Wilson 點名金融、醫療保健、非必需消費、工業類股及小型股為首選標的。

相關投資工具包括 SPDR 金融類股 ETF(XLF-US) 、先鋒醫療股指數 ETF(VHT-US) 、安碩 美國消費服務 ETF(IYC-US) 、富達 MSCI 工業指數 ETF(FIDU-US) 及 嘉信 美國小盤 ETF(SCHA-US) 。