鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 11:10

儘管最近美國股市一直在上漲，引起大家討論市場是否已經陷入泡沫，但《巴隆周刊》認為，美國股市 2026 年可能迎來第四年上漲。

《巴隆》回顧自 1960 年以來的歷史數據指出，在這之間標普 500 指數共有 48 年上漲、17 年下跌。換句話說，在這 65 年的歷史中，標普 500 有 74% 的年份是上漲的。

長期來看，股市多半是漲的，這也是投資人常說的「長期持有比猜對買賣時機更重要」的支撐。

值得注意的是，在這段 60 多年的歷史中，曾出現過 9 次連續四年的上漲紀錄，換算下來，標普 500 連續四年上漲的機率約為 15%。

不過，《巴隆》指出，這並不代表 2026 年股市只有 15% 的上漲機率。由於市場已經連續三年上漲，形成四年連漲的可能性反而提高了。

該報指出，自 1960 年以來，標普 500 共有 18 次有機會創下四年連漲的紀錄，而實際上成功達成的次數約佔一半。因此，大致而言，三年連漲延續成四年連漲的機率約為 50%。

華爾街分析師認為，若要推動股市上漲，企業盈利將是的重要因素之。然而，歷史數據顯示，盈利增長並不保證股市每年上漲。

自 1960 年以來，有 17 個年份股市下跌，但其中有 13 年的公司盈利其實還在增加；在未能連續四年上漲的 9 年裡，也只有 3 年盈利下降。

這代表，股價下跌往往受到其他因素影響，例如利率變動、估值調整或經濟環境波動，而不僅僅取決於企業盈利。

例如，2000 年代初期，隨著網路泡沫破裂，股市因估值回歸正常而下跌，而最近一次股市下跌是 2022 年，當時企業盈利仍在上升，但聯準會為抑制通膨而提高利率，也對股市造成壓力。

《巴隆》強調，投資者應該記住的是，僅僅依靠股市歷史的基本統計數據並不能作為建立投資組合的方法，而這些統計總結也不太可能改變人們的看法。

多頭可能會因為長期連續上漲並非前所未見而感到鼓舞；空頭則可能覺得股市的前景如擲硬幣般不穩，風險已顯得脆弱。