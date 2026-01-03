鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-03 21:00

人工智慧（AI）革命不僅重塑科技產業版圖，也正為美國首次公開募股（IPO）市場注入新動能。市場普遍預期，隨著 AI 投資需求持續擴大，美股 IPO 熱潮可望延續至 2026 年。

根據《巴隆周刊》報導，包括馬斯克旗下的 SpaceX 與 xAI，以及 Anthropic、OpenAI、Databricks 等多家未上市的 AI 獨角獸企業，都可能在明年啟動上市程序。

22V Research AI 宏觀研究主管 Jordi Visser 指出，xAI、Anthropic 與 SpaceX 等高成長私人企業同樣面臨龐大的資本需求，公開市場很可能成為其重要融資管道。

Visser 在報告中預期，未來 12 至 18 個月內，市場可能迎來一波大型 IPO 浪潮。

2025 年 IPO 市場強勢回溫

在 2024 年表現低迷後，美國 IPO 市場於 2025 年明顯復甦。

根據 IPO 研究與投資公司 Renaissance Capital 統計，2025 年共有 202 家公司完成 IPO，年增 35%；募資總額達 440 億美元，較前一年大增近 50%。

不過，也有部分近期 IPO 表現不如預期，包括線上票務平台 StubHub(STUB-US) 、金融科技公司 Klarna (KLAR-US) 、加密貨幣交易所 Gemini，以及資料中心建商 Fermi (FRMI-US) 等。

儘管市場表現分歧，醫療用品製造商 Medline(MDLN-US) 的亮眼走勢為 IPO 市場注入信心。

Medline 於聖誕節前夕上市後，股價較發行價上漲超過 40%，對由私募股權基金持有的企業而言尤其具有指標意義。

Medline 於 2021 年被黑石 (BX-US) 、凱雷集團 (CG-US) 及 Hellman & Friedman 收購控股，其成功案例可能促使更多私募股權支持的企業考慮重返公開市場。

政策與市場波動仍為隱憂

不過，2025 年的 IPO 復甦之路並非一帆風順。「解放日」關稅政策引發的市場震盪，以及秋季的政府關門事件，一度導致新股發行活動停滯。

Renaissance 分析師指出，隨著整體市場結構趨於穩定，且多家具創新能力的企業已陸續準備進入資本市場，IPO 環境正逐步轉佳，2026 年可望成為新一波復甦的關鍵年份。

分析師認為，先前由創投資金支持的企業上市動能仍將延續，特別是在愈來愈多 AI 相關公司發展成熟、並試圖回應公眾投資人日益增加的投資需求之下。

基於上述趨勢，Renaissance 預估，2026 年美國市場的 IPO 家數將落在 200 至 230 家之間，整體募資規模有機會達到 400 億至 600 億美元。

該機構並指出，大型企業重新進場掛牌，將成為推升整體 IPO 動能的重要推手。

分析師認為，若 SpaceX、Anthropic 等重量級獨角獸成功上市，將顯著加快 IPO 市場復甦腳步。

併購市場數據公司 Mergermarket 股票資本市場主管 Samuel Kerr 也指出，未來數年可能成為全球最具吸引力的私營企業邁向公開市場的起點。

Kerr 指出：「如果所有這些交易都能落地，美國 IPO 市場將迎來真正的復甦，目前這種復甦的苗頭已經顯現。排隊準備上市的這些企業，代表新一代預計在未來數年主導全球商業的產業領導者。」

目前正由摩根士丹利收購的私募股權交易平台 EquityZen 同樣預期，2026 年將成為美股 IPO 大年。

該公司點名 Databricks，以及 AI 領域的 Cerebras、Cohesity、Lambda Labs，皆可能啟動上市計畫。

此外，加密貨幣與區塊鏈產業的 BitGo、Consensys 與 Kraken，也被視為潛在 IPO 候選名單。

EquityZen 指出：「我們 2026 年榜單上的公司涵蓋了市場上一些最具創新性的產業。它們都是高成長領域的領導企業，這些公司都在私募市場期間實現了收入的顯著增長，並鞏固了自身的市場地位。」