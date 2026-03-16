鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-16 08:06

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）周日（15 日）深夜在社交媒體「電報」上發布消息，重申伊朗無論如何都「將向敵人索取賠償」。如果敵人拒絕賠償，伊朗將沒收相應價值的資產；如果無法沒收，伊朗將摧毀同等價值的資產。

伊朗外交部長阿拉格齊當天接受美國《CBS News》 一檔節目採訪時表示，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判。伊朗將繼續自衛，無論多久，直到美國總統川普意識到這是一場「無法獲勝的非法戰爭」。

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阿拉格齊指出是美國和以色列挑起這場戰爭，伊朗只是自衛。他強調，此前與美國談判經歷不佳，重返談判桌意義有限。

「我方看不出有什麼理由應該同美國人談，當他們決定襲擊我方時，我方正在同他們談判，這已經是第二次了。」

阿拉格齊這番話是對川普言論的回應。川普 14 日接受美國《NBC News》電話採訪時稱，伊朗已準備進行停火談判，但他尚未準備好達成協議，「條款還不夠好」。

據伊朗外交部發布的消息，阿拉格齊在採訪中表示，伊朗只打擊美方目標，而美國利用鄰國領土襲擊伊朗，伊朗不能坐視不理。