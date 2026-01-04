標普500年底收黑！歷史數據顯示2026年股市可能平淡
儘管標普 500 指數在 2025 年全年上漲 16%，但市場在年底最後五個交易日卻出現下跌，為全年收官留下陰影。根據金融服務公司 LPL Financial 的報告，這可能暗示 2026 年的股市表現可能不如人意。
根據《Business Insider》報導，LPL 的分析指出，回溯至 1950 年，當標準 500 指數在每年最後五個交易日出現負報酬時，隔年一月以及整年的平均回報率都會比較低。
2025 年最後五個交易日，標普 500 指數下跌 0.86%。
報告中提到：「當年底行情上漲，標普 500 指數隔年一月平均上漲 1.4%，全年更有亮眼的 10.4% 回報。相反地，當指數在這段期間下跌的情況下，一月平均會下跌 0.1%，整年回報降至 6.1%。」
過去 75 年中，標普 500 在年底最後五個交易日走跌的情況發生 17 次，占 22%。
《Business Insider》指出，儘管數據顯示如此，但仍必須記住，LPL 的分析純屬技術面研究，並未考量基本面因素，過去的表現並不保證未來結果。
LPL 也指出，標普 500 在 2023 年和 2024 年年底最後一週都出現負報酬，但隨後兩年的回報都相當強勁。
該公司表示：「季節性趨勢反映的是歷史傾向，而非保證。它們並未考量企業盈餘、貨幣與財政政策變動或經濟狀況等基本面因素。」
截至週五（2 日）收盤，標普 500 與納斯達克 100 指數雙雙上漲。
