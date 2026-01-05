鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 21:00

《路透》周一 (5 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 計畫在今年大幅擴大搭載「Galaxy AI」功能的行動裝置規模，預計相關產品出貨量將倍增至約 8 億台。三星共同執行長盧泰文 (TM Roh) 表示，這項策略將有助於三星在全球人工智慧競賽中取得領先優勢，也將進一步強化與 Google 在行動 AI 生態系的合作。

三星去年已在約 4 億台行動裝置 (包括智慧手機與平板) 導入以 Google Gemini 為核心的 Galaxy AI 功能，並計畫於 2026 年將這一數量提升至 8 億台。盧泰文表示，三星將「盡可能快速地把 AI 導入所有產品、所有功能與所有服務」，這也是他去年 11 月出任共同執行長以來，首度接受外電專訪。

‌



身為安卓 (Android) 陣營最大推手，三星的策略可望為 Google(GOOGL-US)帶來可觀助益。目前 Google 正與 OpenAI 等對手激烈競爭，爭奪消費級 AI 使用者。三星也希望藉由 AI 差異化，重新奪回在智慧手機市場的龍頭地位，同時抵禦來自中國品牌在手機、電視與家電等領域的競爭。

AI 布局全面加速 Galaxy AI 認知度一年翻倍

盧泰文指出，三星將在消費性產品間提供整合式 AI 服務，藉此拉開與蘋果 (AAPL-US) 在相關功能上的差距。市調機構 Counterpoint 資料顯示，蘋果去年可望成為全球最大智慧手機製造商，但三星正積極透過 AI 功能迎頭趕上。

在 AI 模型競賽方面，Alphabet 旗下 Google 於去年 11 月推出最新版本的 Gemini 3，並宣稱在多項主流 AI 效能指標上領先對手。外媒指出，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 曾因應 Gemini 3 發布，對內發出「Code Red」，暫停非核心專案並加速 AI 研發，隨後推出 GPT-5.2 模型。

盧泰文表示，三星內部調查顯示，Galaxy AI 品牌的消費者認知度在短短一年內，已由約 30% 大幅提升至 80%。他預期，儘管部分消費者目前對 AI 實際應用仍抱持觀望態度，但未來 6 個月至 1 年內，相關技術將更為普及。

他指出，目前手機上最常被使用的 AI 功能仍是搜尋，但影像生成與編輯、生產力工具，以及翻譯與摘要等生成式 AI 功能，使用頻率也持續上升。Galaxy AI 涵蓋 Google Gemini 與三星自家 Bixby，依不同任務分工運作。

記憶體晶片短缺成雙面刃 摺疊手機仍待突破

三星股價周一收漲 7.5%，市場預期公司本周將公布第四季獲利大幅成長，主要受惠於全球記憶體晶片供不應求。不過，盧泰文坦言，這波晶片短缺雖對三星半導體事業有利，卻壓縮智慧手機業務的利潤空間。

他表示，這種情況前所未見，幾乎沒有企業能完全倖免，影響範圍不僅限於手機，也波及電視與家電等消費性電子產品。對於是否調漲產品價格，盧泰文並未排除，僅表示在記憶體價格大幅上漲下，部分衝擊「難以避免」，但三星正與合作夥伴研擬長期對策，以降低影響。

IDC 與 Counterpoint 預測，全球智慧手機市場明年可能萎縮，主因正是記憶體晶片短缺恐推升終端售價。

談到摺疊手機，盧泰文表示，該市場成長速度低於原先預期，主因在於工程複雜度高，以及適合硬體形態的應用仍不足。不過，他仍看好摺疊手機在未來兩到三年內邁向主流。