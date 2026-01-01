鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (5 日) 報導，丹麥肥胖症藥廠諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 正值美國市場關鍵調整期之際，其美國公共事務主管已離開公司。根據一份內部備忘錄顯示，負責美國公共事務長達六年的高層主管達克 (Jennifer Duck) 已於上周五正式離職，相關人事異動此前並未對外揭露。
諾和諾德近年在美國市場面臨多重挑戰，一方面承受美國總統川普對藥價的政治壓力，另一方面在競爭激烈的減重藥市場中，逐漸被美國同業禮來 (LLY-US) 拉開差距。公司近期銷售成長放緩，股價也在過去一年幾乎腰斬，投資人信心承壓。
這次人事變動，正值諾和諾德執行長杜斯達 (Mike Doustdar) 推動全球重整計畫之際。該計畫涵蓋跨部門與跨區域裁員約 9,000 人，同時也為新血加入鋪路，例如去年 11 月延攬美國藥界資深人士麥利 (Greg Miley) 出任全球企業事務主管。
備忘錄指出，達克是「基於個人生涯規劃，決定離開諾和諾德，尋求組織外的新機會」。她過去曾擔任多名美國民主黨重量級參議員的資深顧問，在諾和諾德期間，主導多項關鍵公共政策事務，包括與美國參議院衛生、教育、勞工與退休金委員會 (HELP Committee) 互動，以及兩項《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act) 下的「最高公平價格」談判程序。
該公司同時宣布，由政府事務執行董事佩尼 (Chris Pernie) 即日起暫代美國公共事務團隊領導職務。諾和諾德也向路透證實達克已離職，但本人尚未回應媒體詢問。
儘管基本面承壓，諾和諾德股價周一仍上漲約 3.5%。公司當天也推出減重藥 Wegovy 的口服劑型，試圖在競爭白熱化的美國市場重振聲勢。市場關注，隨著組織調整與產品策略推進，諾和諾德能否成功止血並重拾成長動能。
