鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 03:30

‌



這次人事變動，正值諾和諾德執行長杜斯達 (Mike Doustdar) 推動全球重整計畫之際。該計畫涵蓋跨部門與跨區域裁員約 9,000 人，同時也為新血加入鋪路，例如去年 11 月延攬美國藥界資深人士麥利 (Greg Miley) 出任全球企業事務主管。

備忘錄指出，達克是「基於個人生涯規劃，決定離開諾和諾德，尋求組織外的新機會」。她過去曾擔任多名美國民主黨重量級參議員的資深顧問，在諾和諾德期間，主導多項關鍵公共政策事務，包括與美國參議院衛生、教育、勞工與退休金委員會 (HELP Committee) 互動，以及兩項《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act) 下的「最高公平價格」談判程序。

該公司同時宣布，由政府事務執行董事佩尼 (Chris Pernie) 即日起暫代美國公共事務團隊領導職務。諾和諾德也向路透證實達克已離職，但本人尚未回應媒體詢問。