2026 年，小米 (01810-HK)汽車將迎來產品與市場擴張的關鍵一年，創辦人雷軍上周六 (3 日) 在直播中宣布，今年交付目標為 55 萬輛，較 2025 年上調超過三成，旨在進一步搶佔中國新能源汽車市占率，並啟動海外佈局。

小米汽車今年交付目標55萬輛 較2025調高逾30% 陸網喊太保守：將不斷調高至80萬輛以上

身為中國造車新勢力代表，小米汽車 2025 年表現亮眼，去年第三季獲利，成為少數短期內獲利的新勢力品牌，2025 年交付量超 41 萬輛，12 月單月交付量首次突破 5 萬輛，創歷史新高。

小米汽車的產品矩陣持續改善，今年擬推出 4 款新車，涵蓋 SU7 改款、SU7 行政版、增程五人座 SUV 及增程七人座 SUV，涵蓋更多細分市場，滿足家庭與商務使用者需求。

但有部分觀點認為，雷軍設定的 2026 年交付 55 萬輛目標過於保守，看好可望衝擊 80 萬輛大關。

中國汽車部落客「痛快舒暢」發文指出，小米汽車上月賣逾 5 萬輛，年增率超過 110%，月增率超 33%，2025 年全年累計交付量達 41 萬 1625 輛，年增率超 200%，在新勢力全年累計交付量達 41 萬 1625 輛，年增率亦高過 200%，在新勢力車廠全年累計交付量中位居第四。價格表現上，2025 年小米汽車成交均價穩定在 27 萬元至 28 萬元區間，成功超越特斯拉同期水準。