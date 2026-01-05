鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 04:10

美軍突襲委內瑞拉引爆油市震盪 短期衝高難掩長期隱憂

今年首隻黑天鵝突襲！美接管委內瑞拉石油 專家：國際原油市場將「先甜後苦」（圖：Shutterstock）

2026 年伊始，地緣政治「黑天鵝」事件突然爆發，美軍在當地時間周六 (3 日) 凌晨對委內瑞拉發動軍事打擊，扣押委國總統馬杜洛並宣布將由美國全面接管委國石油產業。川普宣稱將投入數十億美元修復石油設施，美國能源巨頭隨即進駐，這一突發事件瞬間攪動國際油市神經。

作為全球最大石油儲量國 (3030 億桶，佔全球總量 20%) 及 OPEC 創始國，委國動盪引發連鎖反應，儘管委國目前日均產量不足 100 萬桶，僅佔全球 1%，但上述事件導致的供應鏈中斷已顯現，多艘原本計畫駛向美亞的油輪滯留港口或空艙返航。

根據隆眾資訊數據，2025 年委內瑞拉原油平均產量僅每日 91.6 萬桶，上述事件直接影響每天約 90 萬桶的產能與每天 60 萬桶的出口能力。

中國金聯創分析師奚佳蕊指出，地緣緊張升級將推高風險溢價，加上供應中斷擔憂，短期內油價或獲上行動力。

她並預測，2026 年 1 月 WTI 原油價格區間在每桶 55-60 美元，布蘭特原油在 58-63 美元震盪。

卓創資訊的朱光明也認為，委國原油出口暫停與產量受限將短期提振油價，52HZ 航運研究院鐘健則分析川普最新舉措是他的「美國優先」的能源實踐，旨在強化美元結算體系主導地位，實現「以美國戰略需求操控油價」。

然而，市場基本面暗藏危機。國際能源總署 (IEA) 最新報告示警，2026 年全球原油供應過剩量將達日均 384 萬桶。若美國成功掌控委內瑞拉石油命脈，美國企業加速修復基礎建設後，恐大幅提升產量與出口，進一步加劇全球供應過剩。

對此朱光明說：「美資入場雖利好長期產能恢復，但修復過程漫長，最終放量將利空市場。」奚佳蕊也表示，美國掌控下的增產行為必然推高全球總供應量。