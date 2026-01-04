鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 18:00

《紐約時報》指出，在美國政府將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）移交美國受審之後，這個石油資源豐富、卻長期動盪的國家將走向何方，目前仍難以判斷。但該報警告，歷史經驗顯示，推翻一個政權只是開始，真正的風險在於「接下來怎麼辦」。

報導直言，若美國未能妥善規劃「後馬杜洛時代」，委內瑞拉恐將重蹈利比亞、伊拉克等國的覆轍，陷入長期混亂，而美國也可能被迫承擔一場規模龐大、前景不明的國家重建工程。

‌



《紐時》回顧，2011 年北約主導的軍事行動成功推翻利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）政權，但由於缺乏後續治理與地面力量介入，利比亞至今仍陷於分裂與內戰狀態，成為難民與非法移民前往歐洲的主要跳板。

作者當年即曾指出，若沒有能夠維持秩序、協調派系、促成政治過渡的力量介入，單靠空襲無法帶來穩定結果。而如今，美國在委內瑞拉的行動，正引發同樣的疑問。

《紐時》強調，「抓了就走」或許適用於戰術行動，但在地緣政治層面卻極其危險。

沒有地面存在與長期規劃，美國將難以塑造委內瑞拉未來的政治走向，更難同時兼顧美國自身利益與委內瑞拉人民的需求。

在週六（3 日）的記者會上，美國總統川普並未淡化風險，反而坦言美國將「接管這個國家，直到實現安全、有序的權力過渡」，並警告不能讓其他勢力趁亂奪權。

他甚至表示，若有必要，美國已準備好發動更大規模的第二波攻擊，並不排除派遣地面部隊。

《紐時》形容，這等於公開暗示，美國可能正走向自伊拉克與阿富汗戰爭以來，最大規模的國家建設任務。

然而，《紐時》指出，川普政府究竟打算如何「管理」委內瑞拉，目前仍毫無清楚說法。

其中，是否已與馬杜洛政權殘餘達成協議？是否將發出最後通牒，要求其退場後由美國主導選舉？這些關鍵問題至今沒有答案。

報導也提醒，對於一向高舉「美國優先」、反對海外介入的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤而言，長期接管委內瑞拉恐怕難以獲得一致支持。

《紐時》同時對川普政府形容委內瑞拉與馬杜洛對美國構成「重大威脅」的說法表示不安，認為這種敘事方式，令人想起小布希政府當年誇大伊拉克大規模毀滅性武器威脅、為入侵鋪路的先例。

報導警告，當政策建立在誇張或不精確的敘事之上，往往會導致嚴重後果。

《紐時》指出，儘管許多委內瑞拉人會為馬杜洛下台而歡呼，但他仍擁有大量武裝盟友，這些勢力長期依靠暴力鎮壓、操控選舉與毒品交易維持權力。

親馬杜洛與反馬杜洛勢力之間的角力，可能引發新一輪混亂，甚至演變為內部武裝衝突。

根據聯合國難民署資料，已有近 800 萬名委內瑞拉人逃離祖國，是全球規模最大的流離失所危機之一。

《紐時》警告，若局勢進一步惡化，委內瑞拉這個約 2,800 萬人口的國家，恐再掀起新一波難民潮，動搖整個拉丁美洲的穩定。

報導也指出，俄羅斯總統普丁勢必正在觀察這一發展。若美國深陷「後馬杜洛時代」的泥沼，勢必分散對烏克蘭的關注與資源，這將讓基輔方面感到憂心。

《紐時》最後質疑，川普的國安團隊本身就是一個經驗與背景參差不齊的組合：既有像威特科夫這樣背景是房地產的「自由業者」，也有國防部長赫格塞斯和身兼國務卿與國家安全顧問二職盧比歐這樣的經驗不足者。

該報質疑，在烏克蘭與加薩問題尚未解決的情況下，川普政府是否真有能力同時處理如此多重且高風險的危機。

《紐時》最後回顧，早在 2003 年 2 月、也就是美國出兵伊拉克前約一個月，該報曾提出一項後來被廣泛引用的警示：任何軍事介入他國的行動，都必須遵循一條簡單卻殘酷的「陶器店法則」：你打碎它，就得擁有它。

換句話說，一旦美國摧毀了既有秩序，就等於接下了善後與重建的全部責任。

當時《紐時》便提醒，美國若推翻伊拉克政權，就勢必要承擔重建一個兩千多萬人口國家的重擔，而伊拉克在結構與矛盾上，更像是前南斯拉夫，而非其他中東國家。

時至今日，《紐時》認為，人們幾乎無法不再次提出同樣的疑問。川普政府已經動手摧毀了委內瑞拉的權力中樞，那麼，接下來發生的一切，川普都難以置身事外。

如果最終結果是委內瑞拉迎來一個更自由、更健全的政府，這段歷史或許會肯定川普促成轉變的角色。

但若事與願違，委內瑞拉反而演變成更加動盪、充滿暴力與不穩定因素的地區，那麼，向來熱衷將個人印記刻在歷史事件上的川普，其名字也將長期與這場混亂緊密相連。

正如作者當年在利比亞問題上對歐巴馬所言，這一切最終只能寄望於「好運」，而且不只是為了總統本人，更是為了所有受影響的人。

《紐時》也引述流亡海外的《卡拉卡斯紀事》（Caracas Chronicles）創辦人 Quico Toro 的觀察指出，川普與盧比歐此刻或許正沉浸在勝利氛圍中，而這樣的情緒並非毫無道理，他們確實對一個殘暴政權造成了重創。然而，這並不等同於徹底終結該體制，「查韋斯主義」依然深深盤踞在委內瑞拉的政治與社會結構之中。