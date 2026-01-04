鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-04 10:10

《大賣空》原型柯林斯（Porter Collins）認為，特斯拉 (TSLA-US) 是標普 500 中最被高估的股票，認為其就只是「迷因股」（meme stock），其高估值脫離了汽車或科技產業的基本面，讓投資者難以正確評估其真實價值。

根據《Business Insider》報導，特斯拉股票持續成為市場焦點，其股價自去年四月觸底以來幾乎翻倍上漲。

然而，這波漲幅卻是在銷售下滑的背景下出現的，且特斯拉已不再是全球最大的電動車製造商，引發投資者對特斯拉股價合理性的爭論。

市場多空雙方對特斯拉的評價截然不同。多頭認為，公司在人工智慧（AI）領域的投入，將為未來盈利帶來支撐，可能合理化目前的高股價；空頭則持懷疑態度。

《大賣空》原型之一、前 FrontPoint Partners 交易員柯林斯（Porter Collins）就是特斯拉典型的空頭代表。

他近日向《Business Insider》表示，自己認為特斯拉是市場上「最被高估的股票」。

柯林斯認為，特斯拉是標普 500 中最典型的「被高估股票」，它的股價已經遠遠超過其盈利能力所能支撐的水準，是投資者需要警惕的案例。

他表示，雖然科技巨頭輝達 (NVDA-US) 的股價約為明年預測盈餘的 45 倍，但特斯拉目前的股價幾乎是 2026 年盈餘預測的 300 倍。

柯林斯認為，特斯拉的估值應該與其他汽車製造商或大型科技公司相當。但他指出，特斯拉目前彷彿存在於自己的世界中，並未依任何特定產業的基本面來定價。

他直言：「我坦白說，特斯拉就是一檔迷因股。大家追隨馬斯克，認為他將推出具有世代影響力的產品。他可能會，也可能不會，但這就是現在大家下注的理由。」

所謂的「迷因股」是一個投資界的術語，用來形容股價主要由網路熱度、社群討論或投資者情緒推動，而非公司基本面（如營收、盈利、成長潛力）支撐的股票。

儘管柯林斯並不完全認為這是一件壞事，但他認為，這種現象會讓投資者難以正確評估特斯拉。

他承認：「迷因股通常都是高飛的股票，有些最終回到現實，但有些則沒有。像遊戲驛站 (GME-US) 和 AMC 娛樂控股 (AMC-US) 最終回到了經濟現實。特斯拉呢？我們拭目以待。」

柯林斯並不是唯一對特斯拉持此看法的《大賣空》原型。