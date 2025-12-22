鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 06:30

電影《大賣空》原型之一、著名空頭投資人 Danny Moses 對當前人工智慧（AI）市場提供了深度分析，探討市場可能出現的泡沫問題，以及投資人應如何在快速變化的領域中進行投資布局。

AI市場泡沫確實存在！《大賣空》原型：投資「這些公司」可保持市場領先。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，Moses 認為 AI 市場確實存在泡沫跡象，並可與 2000 年代初的網路泡沫相提並論。

‌



Moses 曾是對沖基金 FrontPoint Partners 的一員，該公司由 Steve Eisman 領導，曾在 2008 年成功押注房市下跌。

他強調，雖然 AI 投資是真實的長期增長故事，但與過去的網路科技狂潮相比有相似處，因此投資人仍需謹慎。

Moses 指出：「增長是真實存在的，但數學模型不再成立。我認為我們正在到達一個數學開始不再成立的臨界點。」

他強調，他對 AI 市場潛在問題的看法並非呼籲做空整個產業，而是提醒投資人做好功課，找到能在市場成長中獲益的優質標的。

他解釋：「這些公司隨時可以調整資本支出，仍保持正現金流；相較之下，其他依賴 AI 投資的公司則必須持續支出。」

不過，Moses 並非對所有大型科技公司的領導者都持樂觀態度。

他以甲骨文 (ORCL-US) 為例，指出公司負債高且需要大量現金來履行 AI 相關訂單。

然而，他也指出，投資人似乎已經開始意識到並非所有 AI 股票都相同，表現優異與表現不佳的股票差距逐漸明顯。

Moses 表示：「我認為這證明投資人已經開始分辨交易中的贏家與輸家，他們更願意依靠那些資產負債表更穩健、財務更有保障的公司來參與 AI 題材。。」

此外，Moses 對鈾持樂觀看法，認為它將成為支持 AI 產業基礎建設的重要元素，因此具長期投資潛力。隨著 AI 產業擴張，鈾需求可能增加，因其與能源與基礎設施建設相關。

不過，他提醒投資人注意成長的時間點。雖然鈾投資主題在理論上可行，但需要較長時間才能見效。