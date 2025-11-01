AI帶旺硬碟需求！威騰獲超大客戶長約至2027年 周五盤前一度飆漲11%
鉅亨網編譯王貞懿
據《巴隆周刊》周五 (31 日) 報導，威騰 (WD)(WDC-US) 周五股價大漲，該公司第一財季獲利和營收均優於預期，並獲得超大規模雲端客戶的新訂單。受惠於 AI 和雲端運算推動硬碟需求激增，威騰今年股價已累計飆漲逾 200%。
威騰第一財季每股盈餘達 1.78 美元，超越公司自身預期和分析師預估的 1.59 美元。營收總計 28.2 億美元，年增 27%，高於華爾街預期的 27.3 億美元。毛利率從去年的 37.3% 擴大至 43.9%。
截至周四收盤，威騰今年已累計飆漲 207%。該公司股價周五盤前上漲 11% 至 153.12 美元，截稿前漲幅收斂到約 6%，暫報 146.82 美元。
超大規模客戶下單至 2027 年
執行長 Irving Tan 在法說會上透露，威騰前七大客戶的採購訂單至少已排到明年上半年，其中一家最大的超大規模雲端客戶更簽下延續至 2027 年的協議。
Tan 表示，儘管總體經濟面臨不確定性，但公司對 AI 持續為業務帶來的機會感到樂觀。
威騰第二財季展望同樣優於華爾街預期，預估營收為 29 億美元、上下浮動 1 億美元，高於分析師預測的 28.3 億美元。毛利率預計將進一步擴大至 44% 至 45%。
分析師看好後市
Evercore 分析師 Amit Daryanani 和 Irvin Liu 在研究報告中寫道：「又一次令人印象深刻的財報和展望，凸顯硬碟需求強勁。」他們補充，轉向更高容量硬碟應能支持毛利率持續擴張。Evercore 重申威騰股票「優於大盤」評等，給予目標價 190 美元。
Benchmark Equity Research 分析師 Mark Miller 也將這些成果歸功於科技公司在 AI 和資料中心上的強勁資本支出。由於這些投資沒有減緩跡象，預期威騰未來將有更多強勁季度表現。Benchmark 維持該股買進評等，目前正在調升目標價。
