AI帶旺硬碟需求！威騰獲超大客戶長約至2027年 周五盤前一度飆漲11%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-01 02:19

威騰受惠AI和雲端需求激增，第一財季財報優於預期，股價周五盤前飆漲11%。(圖:Reuters/TPG)

威騰第一財季每股盈餘達 1.78 美元，超越公司自身預期和分析師預估的 1.59 美元。營收總計 28.2 億美元，年增 27%，高於華爾街預期的 27.3 億美元。毛利率從去年的 37.3% 擴大至 43.9%。

截至周四收盤，威騰今年已累計飆漲 207%。該公司股價周五盤前上漲 11% 至 153.12 美元，截稿前漲幅收斂到約 6%，暫報 146.82 美元。

超大規模客戶下單至 2027 年

執行長 Irving Tan 在法說會上透露，威騰前七大客戶的採購訂單至少已排到明年上半年，其中一家最大的超大規模雲端客戶更簽下延續至 2027 年的協議。

Tan 表示，儘管總體經濟面臨不確定性，但公司對 AI 持續為業務帶來的機會感到樂觀。

威騰第二財季展望同樣優於華爾街預期，預估營收為 29 億美元、上下浮動 1 億美元，高於分析師預測的 28.3 億美元。毛利率預計將進一步擴大至 44% 至 45%。

分析師看好後市

Evercore 分析師 Amit Daryanani 和 Irvin Liu 在研究報告中寫道：「又一次令人印象深刻的財報和展望，凸顯硬碟需求強勁。」他們補充，轉向更高容量硬碟應能支持毛利率持續擴張。Evercore 重申威騰股票「優於大盤」評等，給予目標價 190 美元。