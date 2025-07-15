鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-15 15:53

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記憶體大廠 Seagate Technology Holdings plc (STX-US) 今 (15) 日宣佈，推出容量高達 30TB 的 Exos M 及 IronWolf Pro 硬碟，預計今年第三季後正式在全球上市。

AI資料中心儲存激增 Seagate推30TB硬碟。(業者提供)

本系列硬碟採用 Seagate Mozaic3 + 平台，並搭載熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術，專為因應 AI 應用輔助傳統企業基礎架構所帶動的可擴充與高效能儲存需求而設計。

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Seagate 指出，Mozaic 硬碟的出貨量目前已超過 100 萬台，除了是一個里程碑，也是彰顯其突破性儲存技術實力和成熟度的決定性時刻。

Seagate 邊緣儲存與服務部門資深副總裁 Melyssa Banda 表示，目前全球大約 90% 的資料集中儲存在 10 個國家。然而，隨著近 150 個國家 / 地區推動資料主權法規，以及 AI 工作負載量持續擴大，資料引力正逐漸將網路推向邊緣。

Seagate 看好，無論是內部部署、私有或主權資料中心都正積極利用 AI 來發揮其專有資料的價值，30TB 硬碟專為因應這些迅速演進的趨勢而打造 ，具備 AI 工作負載所需的容量、效率和韌性。

IDC 硬碟與儲存技術研究總監 Ed Burns 表示，超大規模雲端服務供應商和企業資料中心正處於全力發展 AI 基礎架構的初期階段，掀起一場效能導向硬體的軍備競賽，資本支出快速增加。

他進一步指出，儘管最高容量的 HDD 通常不會被視為具備低延遲等效能特性，但這是 AI 發展過程中的關鍵策略資產，能滿足儲存大量基礎資料的需求，而這些資料對於建立和改善當今及未來頂尖 AI 模型至關重要。企業級客戶正尋求改善資料中心密度以降低能耗和占地面積需求，同時確保儲存裝置能持續滿足策略性應用。

Seagate 全新的 30TB Exos 硬碟正是目前業界密度最高的產品。對於期望在大容量儲存中尋求最佳效能與成本平衡的超大規模雲端供應商與企業資料中心而言，Seagate 的 HAMR 產品藍圖將帶來顯著優勢，有望在未來幾年加速 HDD 的磁錄密度成長率。

HPE 預測，內部部署的 AI 市場將以 90% 的年複合成長率 (CAGR) 高速擴張，三年內規模將達 420 億美元。

輝達 (NVDA-US) 將 AI 工廠形容為「為實現大規模智慧製造而重新定義的資料中心」，對於在 AI 生命週期中將資料轉換為即時洞察至關重要。隨著 AI 逐漸成為企業策略的核心，現代化儲存已不再是可有可無的選項，而是根本所在。

邊緣 AI 已不再是未來構想，而是正在發生的現實。IDC 指出，零售、製造和金融服務等產業正積極部署邊緣 AI，用於影像分析、預測性維護和詐騙偵測。此一轉變正在加速分散式儲存架構採用，透過「儲存與運算解耦」以實現更靈活、可擴充的基礎架構。

Seagate Exos M 30TB 硬碟的設計旨在滿足日益增加的高容量、節能儲存需求，協助組織在不影響效能或永續性的前題下，擴大儲存規模、最佳化資料備置並支援即時邊緣分析。

隨著 AI 應用程式快速增加，內部部署 NAS 系統不斷演進為智慧型資料中樞支援進階工作負載，例如影像分析、辨識、檢索增強生成 (RAG) 和邊緣推論等。AI、IoT 和混合雲端的融合持續推進市場對高容量、高資料完整性的 NAS 解決方案需求，這些解決方案可以管理具有低延遲和高傳輸量的大型非結構化資料集。

根據最新市場分析，受數位轉型、人工智慧與大數據興起的帶動，全球 NAS 市場預計至 2034 年的 CAGR(年複合成長率) 將超過 17% 。

QNAP 產品經理 Dhaval Panara 表示，QNAP NAS 在內部部署 AI 工作負載的應用日益廣泛，讓企業能夠執行本機 AI 模型，並運用 RAG 和 LLM 技術來處理和分析本機資料集。透過整合 Seagate 的 IronWolf Pro 30TB 硬碟，QNAP 可提供 PB 級規模的高資料完整性的儲存解決方案，確保快速存、可靠效能以及可擴充的邊緣基礎架構。