2026-01-04

2025 年年末相對平靜的狀態即將打破，隨著時序進入 1 月，巴隆周刊 (Barron’s) 點名兩大事件可能帶來波動：企業財報季與聯準會 (Fed) 決策。

標普 500 指數 2025 全年上漲 16%，站在距離歷史高點不遠的位置，可說是非常亮眼的一年。芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 的波動率指數 (VIX) 則維持在 14 左右，接近過去五年來的區間低檔。

市場之所以顯得放鬆，部分原因在於投資人預期 Fed 將持續降息，這有助於壓低債券殖利率、延續經濟擴張。同時，大型科技公司持續擴大 AI 布局、帶動獲利成長，而目前並無任何因素中斷這股趨勢。

但巴隆認為，問題在於，波動率很容易從這裡開始上升。當股價逼近歷史高點，代表市場確信所有正面情境。進入 2026 年，要再延續這段「順風順水」的行情將變得困難得多，因為任何一點點失望，都可能引發股價下跌、波動率急升。

標普 500 指數到 2025 年，已經連續三年漲幅超過 10%，這三年累積上漲了 78%。根據 Evercore ISI 統計，歷史上指數連三年的年漲幅都超過 10% 共發生過九次，而這九次的隔年股市平均漲幅僅 4.6%，其中五次甚至是下跌的，例如 2022 年就曾重挫 19%。

Evercore 策略師 Julian Emanuel 表示，當市場已將好消息完全反映在價格上，回吐部分漲幅的機率自然提高，因此他們對基本情境的判斷是，波動性將升高。

兩大爆點

第一個爆點是大型銀行的第 4 季財報，將由摩根大通於 1 月 13 日率先登場。

巴隆指出，銀行業或許能交出優於預期的獲利表現，但只要有任何不對勁的癥結，例如提到勞動力市場轉弱下，放款需求降溫，或是透露企業客戶對併購活動轉趨保守，也或許是對接下來一季的財測偏保守，那個，過去一年表現強勢的銀行股就可能拉回。

一旦銀行股下跌，整個金融類股很可能跟著走弱。根據 Evercore 資料，自 2009 年至今，金融類股與標普 500 的相關性始終維持在高檔。

換言之，只要銀行讓投資人對經濟前景產生一絲懷疑，整個市場都可能蒙受壓力。

巴隆認為，另一個潛在的觸發因素則是是 Fed。