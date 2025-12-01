鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-30 04:51

多家外媒週一 (29 日) 報導，俄羅斯聲稱烏克蘭試圖襲擊普丁的住所，烏克蘭總統澤倫斯基隨即否認相關指控，直指這是「典型俄羅斯謊言」，目的在於破壞外交進程並為後續對烏克蘭的軍事行動尋找藉口。儘管基輔當局否認，但川普對此表達強烈不滿。

受烏克蘭和平前景受挫以及葉門局勢持續緊張影響，國際油價全面走高，漲幅超過 2%。

布蘭特原油期貨上漲 1.30 美元，漲幅 2.1%，收在每桶 61.94 美元；美國西德州中質原油期貨上漲 1.34 美元，漲幅 2.4%，收在每桶 58.08 美元。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫週一表示，烏克蘭於週一凌晨出動多達 91 架長程無人機，企圖襲擊俄羅斯總統普丁位於諾夫哥羅德地區的國家官邸，相關行動已被俄方防空系統全數攔截，未造成人員傷亡或財物損失。

拉夫羅夫是在莫斯科向媒體說明上述指控，並指稱烏克蘭發動的是「恐怖攻擊行動」。所有無人機均在接近目標前被擊落，目前未接獲任何關於無人機殘骸造成損害的通報。

拉夫羅夫強調，此事將對正在進行的和平談判產生影響。

烏克蘭總統澤倫斯基隨即否認相關指控，直指這是「典型的俄羅斯謊言」，目的在於破壞外交進程並為後續對烏克蘭的軍事行動尋找藉口。

他強調，烏克蘭不會採取任何可能削弱外交努力的行為。

這起指控出現之際，美國總統川普日前在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園與澤倫斯基會晤，並對外宣布和平談判已取得實質進展。澤倫斯基也形容相關協商「已完成九成」，外界普遍關注美方能否促成一項具突破性的停戰安排。

拉夫羅夫週一則將無人機事件與美俄之間就烏克蘭問題展開的密集磋商直接連結，指出該行動發生在關鍵談判期間，並警告俄方已確定報復性打擊的目標與時機。

拉夫羅夫同時表示，俄羅斯不會因此退出與美國的談判，但由於基輔「轉向國家恐怖主義路線」，俄方將重新檢視並調整談判立場。

澤倫斯基稱，俄羅斯正試圖以危險言論破壞國際社會推動和平的努力，呼籲各國不要保持沉默，防止莫斯科藉此破壞實現持久和平的進程。

川普週一與普丁通話中知曉此事，川普稱：「我不喜歡這樣，這不是好事。自己是今天才從普丁口中得知此事，對此我感到非常憤怒。」

目前正處於調停的關鍵敏感期，川普研判現在不是做這種事情的時候。進攻是一回事，畢竟他們正在交戰，但攻擊普丁官邸又是另一回事，現在不適合採取任何這類行動。

對於是否有證據證明這類攻擊？川普簡短回應：「我們會查清楚」。

白宮新聞秘書李威特 X 上表示：「川普總統已就烏克蘭議題與普丁總統結束一通氣氛正面的通話。」實際上，週日與澤倫斯基會談前，川普也曾與普丁通話。

儘管川普認為俄烏雙方已經「非常接近」達成協議，但川普仍認為，存在一些「非常棘手」難題需要克服。

目前和平談判仍面臨重大障礙，特別是烏克蘭東部頓巴斯地區的主權與控制權問題。