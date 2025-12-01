鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 04:00

今年 4 月，當川普政府宣布上調關稅時，墨西哥經濟曾被視為最大受害者。這個對美出口依賴度高達 80% 的國家，面臨前所未有的衝擊預警，但數月後，墨西哥對美出口逆勢增長，成為貿易戰火的意外避風港。

墨西哥出口韌性源自於獨特的關稅優勢。當中國商品因高關稅被迫退出美國市場，墨西哥憑藉綜合稅率僅 4.7%(全球平均 10%) 競爭力迅速補位。毗鄰美國的地理優勢、成熟的製造體系與仍生效的《美墨加協定》(USMCA) 形成三重護城河。

數據顯示，今年前 11 月墨西哥對美製造業出口年增 9%，其中非汽車類產品暴漲 17%，抵銷了汽車出口 6% 的跌幅，美墨貿易總額全年料將突破 9000 億美元，刷新歷史紀錄。

關稅清單的戲劇性轉折重塑企業決策。今年 4 月 2 日，川普公佈新稅率時，墨西哥意外未被列入加稅名單。

近岸外包服務商 The Nearshore Co. 執行長 Jorge Gonzalez Henrichsen 回憶說：「那天是我們的解放日，當天接到數十通重啟墨西哥工廠的諮詢電話。該公司營運的 18 個邊境工業園區重現繁忙景象，企業看中墨西哥 85% 出口仍可享 USMCA 零關稅的確定性。」

出口韌性扭轉了市場悲觀預期。墨西哥央行將 2025 年經濟成長預測從萎縮 1% 上調至成長 0.3%，儘管成長仍緩，卻釋放出關鍵穩定訊號。

管理約 70 億美元新興市場資產的 Gramercy Funds Management 主權研究聯合主管 Kathryn Exum 表示，墨西哥在當前貿易環境中展現出的相對優勢，正在緩衝外部衝擊。「當全球供應鏈動盪時，墨西哥的相對優勢正在吸收衝擊。」

這種緩衝效應部分得益於墨西哥政府的外交努力，總統 Claudia Sheinbaum 通過加強邊境緝毒執法換取關稅談判空間。

然而，隱憂仍未消散。汽車非美零件仍面臨 25% 附加稅，鋼鋁關稅高達 50%，毒品管控不力導致的懲罰性關稅持續存在。

美國貿易代表 Jamieson Greer 證實，墨西哥已承接美國對中貿易逆差縮減部分的 25%，凸顯其在供應鏈重組的樞紐地位。

更深層的挑戰在於產業鏈重建的長期性。墨西哥對美出口中 40% 為美國中間品的再加工產品，地理臨近性使墨西哥的汽車運輸成本比亞洲低 60%。

曾參與談判的墨西哥代表 Luis de la Calle 說：「30 多年前參與北美自由貿易協定談判時，我們就意識到這種一體化將很難逆轉，在這樣的背景下，廢除 USMCA 的成本將是巨大的。」

顧問公司 AOM Advisors 執行長 Antonio Ortiz-Mena 樂觀說道：「全球貿易不確定性將長期存在，USMCA 在 2026 年審議後，墨西哥大概率維持低於全球的關稅水平。」