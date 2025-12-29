鉅亨網編譯段智恆 2025-12-29 19:42

根據《CNBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基周一 (29 日) 表示，他已在週末與美國總統川普會晤時，向對方提出希望為烏克蘭爭取長達 50 年的安全保障，作為未來和平安排的一部分。

澤倫斯基在談及周日於佛羅里達州與川普的會談時向媒體指出，他已明確表達，任何與俄羅斯的直接會談，都必須在烏克蘭總統、歐洲領導人先就一項框架性的和平協議達成共識後，才有可能進行。

《路透》周一報導，澤倫斯基指出，他在會中提出的安全保障期限最長可達 50 年，但目前討論中的 20 點和平方案，僅規劃提供為期 15 年的安全保障，目的在於嚇阻未來俄羅斯再次對烏克蘭發動侵略行動。

澤倫斯基表示，他計畫在未來幾天與多位歐洲領導人會面，進一步討論相關提案內容。他同時強調，任何最終的和平協議，都必須交由烏克蘭人民透過公民投票來決定是否接受。

他補充說，相關公投應在 60 天的停火期間內舉行，讓選民能在相對穩定的情勢下做出判斷。不過，澤倫斯基也指出，在俄羅斯近日持續對烏克蘭發動無人機與飛彈攻擊的情況下，「俄羅斯顯然目前並不希望停火」。

上述表態，是在澤倫斯基周日於川普位於佛州的海湖莊園與其會談後做出的。川普在會後向媒體表示，雙方討論進展良好，但仍有「一、兩個非常棘手的問題」尚待解決。

川普在結束會談後對記者表示：「我確實認為我們已經更接近了，或許是非常接近。」