鉅亨網編譯段智恆 2025-12-29 20:11

《路透》周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，南韓汽車大廠現代汽車 (Hyundai) 目前並不具備回購其位於俄羅斯的前製造工廠的條件，主因在於俄烏戰爭仍在持續，相關回購選擇權預計將於明年 1 月到期。

回購期限將至！14萬韓元賣掉的俄國廠 現代汽車卻買不回來(圖：REUTERS/TPG)

現代汽車與旗下起亞 (Kia) 過去曾是俄羅斯市場最大的外國車廠，但已於 2024 年出售位於聖彼得堡的製造工廠。該廠自 2022 年 3 月、也就是俄羅斯入侵烏克蘭一個月後即停產，西方國家隨後祭出制裁，嚴重衝擊供應鏈與金流運作。

回購期限逼近 俄烏戰事成最大變數

根據交易條款，現代汽車以象徵性的 14 萬韓元 (約 97 美元) 價格，將該工廠 100% 股權出售給俄羅斯 AGR 汽車集團 (AGR Automotive Group)，並保留為期兩年的回購選擇權，該條款將於明年 1 月到期。

該名熟悉現代汽車內部評估的人士表示：「目前並不是能夠回購股權的情況」，但因議題敏感要求匿名。該人士並未進一步說明具體障礙，但指出俄烏衝突仍在持續，是主要考量因素。

現代汽車則向《路透》表示，關於是否行使回購選擇權，目前尚未做出最終決定。AGR 汽車集團則未回應置評請求。

儘管美國總統川普已將結束俄烏戰爭列為施政重點，並持續向基輔與莫斯科施壓，希望促成和平協議，但戰事仍未停歇，美國與歐盟對俄羅斯的制裁措施也持續生效。該名人士表示：「戰爭應該結束了」。

目前尚不清楚，若錯過明年 1 月的期限，是否將導致現代汽車永久放棄回購權利，或是否仍有機會與俄方協商延長期限。

外資車廠接連退場 中國品牌填補空缺

在制裁與聲譽風險雙重壓力下，多數外國車廠已撤離俄羅斯市場。現代汽車在出售俄羅斯資產時，曾表示該交易將認列 2,870 億韓元的損失。

部分車廠選擇以象徵性價格出售資產，並保留未來回購選項，希望在地緣政治情勢改善後能重返市場。不過，目前多數原外資工廠已改為生產中國品牌車款，並以俄羅斯品牌名義銷售。現代汽車原有的工廠，目前則生產 Solaris 品牌車款，該名稱過去曾是現代汽車在俄羅斯市場銷售的熱門車型。

日本馬自達 (Mazda) 已於今年 10 月成為首家失去回購權的車廠，當時決定不行使自前合作夥伴 Sollers 手中回購其俄羅斯工廠 50% 股權的選項。

雷諾 (Renault)、福特 (F-US)、日產 (Nissan) 與賓士 (Mercedes-Benz) 的回購選擇權，則將於 2027 年至 2029 年間陸續到期；豐田 (Toyota) 與福斯汽車 (Volkswagen) 則在出售資產時，並未保留任何回購權利。

在撤出俄羅斯前，現代汽車位於聖彼得堡的工廠年產能超過 20 萬輛，是當地規模最大的外資車廠之一。現代汽車與起亞於 2019 年合計銷售超過 40 萬輛新車，市占率約 23%，一度超越俄羅斯最大車廠 Avtovaz，其中約半數車輛為當地生產。